Všechno, co jste chtěli vědět o opalování

Těšíte se na nejkrásnější roční období a nemůžete se dočkat pořádné sluneční lázně, v níž se budete koupat celé prázdniny. Opalování je vaše hobby, tak proč byste měli sedět ve stínu?

Lékaři však varují a upozorňují na škodlivost opalování. Lze tedy prožít krásné léto bez následků na zdraví? Tentokrát to zkuste!

Jaký jste přesně fototyp, jak moc už je vaše pleť sluncem poškozená a jaká je proto pro vás ta nejúčinnější ochrana, vám poradí ve lékárnách vyšetření za pomoci moderních přístrojů.

1. MUSÍM SE MAZAT VŽDY, KDYŽ JDU NA SLUNCE?

Ano, protože každý pobyt na slunci bez použití UV filtru kůži poškozuje, zvyšuje riziko rakoviny kůže i jiných orgánů, zrychluje stárnutí pleti a snižuje imunitu.

Bez ochrany proti UV záření můžete vyjít výjimečně – jenom v těch ročních obdobích, kdy je slunce málo, a pokud většinu dne strávíte v budově.

2. CO VLASTNĚ ZNAMENÁ ČÍSLO OCHRANNÉHO FAKTORU?

Číslo ochranného faktoru, SPF (angl. sun protection filter), označuje poměr času, kdy je kůže chráněná filtrem, k době, za kterou kůže bez ochrany zrudne. Ochranný prostředek s SPF 25 umožňuje fototypu I prodloužit pobyt na slunci asi na 4 hodiny. Jednoduché počty jsou: číslo SPF 25 x 10 minut (což je doba, za kterou se spálí fototyp I), to je 250 minut, tedy 4 hodiny.

Kupujte přípravky jen s ochranou proti UVA a UVB dohromady a kontrolujte záruční lhůtu.

3. KDY SKUTEČNĚ POTŘEBUJI FAKTOR 50+?

Faktor 50+ představuje maximální ochranu, nic vyššího už by po loňském sjednocení značení na trhu ani nemělo být. Přípravky s vysokými filtry by měli používat lidé s fototypem I, pak ti, kteří mají nějaké kožní problémy, například hojící se zranění, solární alergii či některý druh kožního onemocnění citlivého na UV záření. Správně pokaždé, když se pohybují na přímém slunci, a to i v našich zeměpisných šířkách. Vysoký faktor je důležitý také pro lidi, kteří se vydávají do tropických a subtropických krajin bez předchozího opálení.

4. JAK MŮŽE UV ZÁŘENÍ UBLÍŽIT KŮŽI?

Ultrafialové záření se skládá z UVA a UVB paprsků. UVA (A jako ageing, tj. angl. stárnutí) jsou paprsky, které nehřejí, zato pronikají hluboko do kůže. Tam mohou způsobit takové změny v buňkách, které vedou až ke vzniku kožních nádorů. Tyto paprsky mají na svědomí i předčasné vrásky a tvorbu pigmentových skvrn a také negativně ovlivňují imunitní systém. UVB (B jako burning, tj. angl. pálení) jsou velmi silné a jsou příčinou spálenin kůže, fotodermatózy a jiných slunečních vyrážek.

5. STAČÍ VŮBEC NĚKOMU PŘÍPRAVKY S OCHRANNÝM FAKTOREM SPF 4?

Tmavé fototypy III a IV se s tímto faktorem nespálí v Česku dopoledne a odpoledne při krátkém pobytu na slunci. Rozhodně není pro nikoho dostatečný pro celodenní pobyt na slunci.

6. PLATÍ, ŽE TMAVÝ TYP SE S VYŠŠÍM FAKTOREM MOC NEOPÁLÍ?

S vyšším filtrem samozřejmě opálení přichází pomaleji a není tak intenzivní. Nicméně ochrana před škodlivými účinky UV záření je prostě důležitější než bronzová pleť.

7. MAJÍ SE NA OBLIČEJ POUŽÍVAT JINÉ KRÉMY NEŽ NA CELÉ TĚLO?

V případě sluneční kosmetiky to není nutné, spíše záleží na konzistenci přípravků. Na obličej se suchou pletí je příjemnější krém a na tělo mléko.

8. NEZNAČKOVÉ KRÉMY JSOU LEVNĚJŠÍ. MÁ CENU KUPOVAT TY DRAHÉ, ZNAČKOVÉ?

Pokud chcete mít jistotu, že pro ochranu své kůže děláte maximum, kupujte na opalování dermokosmetiku v lékárnách. Ta je totiž sledována dermatologickými studiemi. Kvalitu levnějších výrobků můžete sledovat třeba v různých spotřebitelských testech.

9. MUSÍM SE NATÍRAT U MOŘE KRÉMEM S VYŠŠÍM UV FILTREM NEŽ V ČESKU?

Především záleží na fototypu, ale i na vzdálenosti od rovníku, nadmořské výšce, ročním období a aktuálním počasí. Protože v Česku většina obyvatel patří k typům II a III, výše filtru by se měla v létě v našich zeměpisných šířkách pohybovat mezi SPF 15 a 20, u moře minimálně SPF 25. Vysoká ochrana je nutná i na horách, protože třeba ve výšce 1500 m je intenzita záření asi o 20 % větší než u hladiny moře.

10. MUSÍM SE NATŘÍT PO KAŽDÉM VYKOUPÁNÍ, NEBO MOHU VĚŘIT TOMU, ŽE JE PŘÍPRAVEK VODĚODOLNÝ?

Označení voděodolný (waterproof nebo water-resistant) udává, že výrobek odolává vodě po dobu 40 minut. Takže vydrží přibližně na dvě vykoupání. Odolnost vůči vodě zahrnuje i odolnost vůči pocení a utírání.

11. KOLIK MUSÍM NANÉST KRÉMU?

Ochranný faktor je funkční po namazání dvou gramů na cm2. Lékaři doporučují nanést větší souvislou vrstvu tak, aby byla kůže bílá, a nechat krém vstřebat.

12. OPALUJE SLUNCE STEJNĚ I PŘES MRAKY? Stejně určitě ne, ale opaluje. Oblaka absorbují méně UV záření než viditelného světla, takže při zatažené obloze se snižuje intenzita UV jen o 20 až 40 % oproti jasnému dni.

13. PO OPALOVÁNÍ SE MI ČASTO UDĚLÁ VYRÁŽKA NA RAMENOU A NA HRUDI. CO TO ZNAMENÁ A CO S TÍM MOHU UDĚLAT?

Jedná se nejspíš o sluneční alergii. Lékaři doporučují v počátečních chvílích pobytu na slunci používat kvalitní sluneční kosmetiku s vysokým UV filtrem, minimálně s SPF 30, spíše mechanickým, bez parfemací a konzervantů. Na další opalování se již kůže postupně adaptuje a nemělo by docházet k výsevům. Jestli si nejste jisti, poraďte se s dermatologem.

14. KDO SE MUSÍ CHRÁNIT VÍC A KDO MÉNĚ, DÍTĚ – TEENAGER – MLADÝ NEBO STARÝ ČLOVĚK, MUŽI NEBO ŽENY?

Obecně platí, že kojenci a děti do prvního roku věku by se neměli přímému slunci vystavovat vůbec. Jinak věk a pohlaví nehrají významnější roli na rozdíl od fototypu a zdravotního stavu.

15. JAKÝ JE U OPALOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ ROZDÍL MEZI MINERÁLNÍM A CHEMICKÝM FILTREM A KTERÝ JE LEPŠÍ?

Chemické filtry jsou do opalovací kosmetiky přidávané dlouhou dobu a tvoří většinu z přípravků na trhu. U některých lidí ale mohou vyvolávat alergické reakce, ekzémy či akné. Mechanické (fyzikální) filtry se používají poměrně krátce. Jejich hlavní výhodou je, že se nevstřebávají do kůže, proto nezpůsobují nepříjemné reakce, zůstávají na povrchu a odrážejí všechny druhy slunečního záření. Jsou vyráběné z minerálních pigmentů, které jsou umleté na jemný prach a rozpuštěné v emulzi. Fungují hned po nanesení a není potřeba čekat 30 minut, než proběhne chemická reakce. I když jsou voděodolné, doporučuje se po vykoupání se znovu namazat.

16. JAK SE NESPÁLIT PŘI ŠNORCHLOVÁNÍ? JSEM PŘI NĚM DLOUHO VE VODĚ A MÁM RAMENA VENKU

Používejte krémy s označením waterproof, které by měly chránit pokožku i při koupání. Je však dobré ochrannou vrstvu obnovovat. Pro delší pobyt ve vodě je lepší obléknout si ještě oděv s UPF.

17. EXISTUJE I NĚJAKÁ VNITŘNÍ OCHRANA PŘI OPALOVÁNÍ?

Vhodnou přípravou na pobyt na slunci je pravidelné užívání betakarotenu, a to buď přímo v potravě, nebo formou doplňků stravy. Přirozenými zdroji jsou mrkev, rajčata, petrželová nať, jahody, meruňky, špenát a hrách. Potravinové doplňky je potřeba užívat alespoň 3 týdny před plánovaným sluněním. Dále pomáhají další antioxidanty – vitaminy E, C, selen a blahodárně účinkuje i zelený čaj.

18. ŠKODÍ PŘI SLUNĚNÍ POUŽÍVÁNÍ BĚŽNÉ KOSMETIKY, PARFÉMU ČI DEODORANTU NEBO LÉKŮ?

Parfémové silice a alkohol mohou způsobit fleky na kůži, kterých se jen těžko zbavíte. Pokud jste nemocní a léčíte se antibiotiky, na slunce nechoďte, a pokud používáte hormonální antikoncepci, poraďte se s gynekologem, zda si jí nezpůsobíte zvýšenou pigmentaci při pobytu na slunci.

19. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE SPÁLÍM?

Záleží na míře poškození sluncem. U spálení 1. stupně, kdy pokožka jen zarudne, si můžete pomoci sami. Vhodné je kůži opakovaně ochlazovat mokrými obklady či termálními vodami ve spreji (např. Eau Thermale od La Roche-Posay nebo Eau Thermale od Vichy), které obsahují selen. Vhodná je i panthenolová pěna či mléko od Dr. Müller Pharma. I v dalších dnech je potřeba pokožku více promazávat. U spálenin na větší ploše těla nebo u malých dětí je zapotřebí přiložit na popálenou plochu suché sterilní (přežehlené) plátno, aby se zabránilo infekci, a ihned navštívit lékaře. Může se jednat o popáleniny druhého stupně.

20. CO MÁM PRO PLEŤ UDĚLAT PO OPALOVÁNÍ?

Na konci dne stráveného na slunci je potřeba rozpálenou pokožku osprchovat a očistit ji od písku a chlorované nebo slané vody. Můžete použít jemný peelingový gel a pak tělo důkladně promazat hydratačním mlékem s vitaminem E, který příznivě stimuluje regeneraci pokožky. Předejdete tak předčasnému stárnutí pokožky i šupinkování kůže.

21. MŮŽE SLUNCE POŠKODIT I MOJE VLASY? CO MÁM UDĚLAT, ABY SE TAK NESTALO?

Nejlépe je používat přípravky na vlasy, které obsahují UV filtry, což jsou různé stylingové přípravky – tužidla, laky a gely. Ty na vlasech vytvoří tenký film, který obsahuje nejen látky pro tvarování či fixaci účesu, ale i další prvky, jež uzavírají svrchní vrstvu vlasů a zacelí případná poškození. Těmito přípravky také dosáhnete toho, že obsažené UV filtry jsou rovnoměrně naneseny po celé délce vlasů a aktivně je chrání před účinky UV záření.

22. ŠPATNĚ SE OPALUJI, A TAK RADĚJI POUŽÍVÁM SAMOOPALOVACÍ PŘÍPRAVKY, ABY MOJE KŮŽE BYLA HNĚDÁ. JSEM TAK DOSTATEČNĚ OCHRÁNĚNÁ PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM?

Pozor: to je nebezpečná teorie. Samoopalovací přípravky vám sice utvoří efekt opálení, ale ten je způsoben povrchovou chemickou reakcí v kůži. Existují samoopalovací přípravky, které nabízejí i určitou ochranu před sluncem, je ale lepší používat je spolu s nejvhodnějšími opalovacími prostředky pro váš fototyp.

23. MŮŽE MI SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ POŠKODIT TAKÉ OČI? A JAK?

Může, a to hodně. Nejčastějším zhoubným nádorem duhovky je maligní melanom, který způsobuje právě sluneční záření. Souvisí to s tím, že duhovka je při průniku UV záření chráněna melaninem. Lidé s modrýma očima, kteří mají méně pigmentu a tedy i menší ochranu, mívají melanom duhovky častěji než lidé hnědoocí. Proto je nutné chránit se nošením kvalitních brýlí s UV filtrem.

24. DŘÍVE SE TVRDILO, ŽE SLUNCE NEOPALUJE PŘES SKLO, ALE TEĎ SE ŘÍKÁ OPAK. JAK TO TEDY JE?

UVA záření proniká i sklem, takže pokud jedete hodiny v autě a praží do vás sluníčko nebo vám svítí přímo na židli v kanceláři, škodí také. Typické jsou v těchto případech změny a znaky stárnutí třeba jen poloviny obličeje nebo jedné ruky. Ochranu tedy potřebujete, i když strávíte den v práci.

25. POŘÁD SE MLUVÍ O TOM, ŽE SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ŠKODÍ. MÁ TAKÉ NĚJAKÉ POZITIVNÍ ÚČINKY?

Pozitivem působení světla a UV záření je tvorba endorfinů, hormonů dobré nálady. Navíc je UV záření nutné pro tvorbu vitaminu D (stačí pouze malá dávka denně), který je důležitý pro růst kostí a také pro celý metabolismus těla.

