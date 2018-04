Vše o vagině aneb stačí jí jen čtyřcentimetrový penis

Většina mužů má vaginu spojenou pouze s pohlavním stykem a mnoho žen o všech funkcích tohoto orgánu vlastně ani pořádně neví. Seznamte se s ženskou vaginou neboli pochvou.

1. Jaké jsou hlavní funkce vaginy?

Při pohlavním styku přijímá penis, prochází tudy dítě při porodu, slouží k odtoku menstruace.

"Jednou z důležitých zprostředkovaných funkcí je pak zabránění vstupu infekce do vnitřních pohlavních orgánů pomocí samočistícího mechanismu poševního prostředí," řekla iDNES.cz doktorka Laura Janáčková.

Ve vagině se také nachází oblasti, které jsou pro vaginálně vzrušivé ženy velmi dráždivé, díky jejich sexuálnímu dráždění mnohé z nich prožívají orgasmus. "Nelze však zařazovat tento fakt k funkcím vaginy, protože existují rozporuplné názory na funkční důvod ženského orgasmu pro lidské rozmnožování," upozorňuje Janáčková.

2. Jaká je barva vaginy?

Pochva je obvykle růžová stejně jako všechny sliznice.

3. Co všechno tvoří vaginu?

Na začátku se nachází poševní vchod. "Je lemován slizniční řasou, která se označuje jako panenská blána," popisuje Janáčková. Poševní stěna je tvořena ze dvou vrstev hladkého svalstva. Pochva je zakončena takzvanou poševní klenbou, do níž vyčnívá poševní čípek. Zadní poševní klenba je hlubší než klenba přední.

"Délka pochvy od poševního vchodu do přední klenby je asi 10 cm, zadní poševní stěna pak měří maximálně 12 cm. Na přední stěně poševní se nachází shluk drobných žlázek, které jsou podobné s mikroskopickými žlázami mužské předstojné žlázy: prostaty. Vývody těchto žlázek ústí do močové roury a vylučují sekret biochemicky podobný s mužským prostatickým sekretem. Produkce tohoto sekretu mimo jiné také může způsobovat "mokrý orgasmus", u ženy to je orgasmus spojený s výstřikem této tekutiny z močové roury," vysvětluje Janáčková.

4. Kdy přichází žena o panenskou blánu?

Panenská blána může mít z anatomického pohledu mnoho podob, je kruhovitá, poloměsíčitá, perforovaná. I její prostupnost je značně individuální, většinou bývá po špičku prstu, někdy ale i pro celý prst. Tento otvor slouží k odtoku menstruační krve.

"Dívky většinou ztrácí panenství při proniknutí penisu do vaginy, ale k jejímu protržení může dojít i jiným způsobem, například při masturbaci nebo při sportu," říká Laura Janáčková.

5. Existuje pro vaginu ideální velikost penisu?

Vagina je elastická, a proto lze jen stěží určit přesnou, ideální velikost penisu. "Někteří sexuologové tvrdí, že pro vaginálně vzrušivé ženy může v extrémním případě k vyvrcholení stačit penis o velikosti 4 cm, protože právě dolní třetina vaginy je nejvíc vzrušivá. Objektivně však lze říci, že průměrná velikost penisu (12,55 v erekci) by měla stačit k uspokojení vaginálně vzrušivé ženy," konstatuje Janáčková.

Téměř 70 procent žen ovšem ke svému vyvrcholení nepotřebuje penis žádný, protože jsou vzrušivé klitoriálně. Velikost penisu pak může mít pro ženu spíše psychologický význam než funkční.

6. Jak se dokáže vagina zvětšit?

Pochva se může zvětšit dvakrát, až třikrát. Nejvíce se zvětšuje při porodu, což pro vaginu představuje největší zátěž. Proto se ostatně přistupuje k nastřižení hráze. Po porodu se vagina většiny žen vrátí do takřka původního stavu.

7. Co se děje s vaginou při orgasmu?

Prokrvuje se a může se stahovat. Při sexuálním vzrušení se pochva takzvaně naklápí a čípek se posunuje níž do poševní klenby, čímž se usnadňuje početí.

8. Proč se vagina zvlhčuje a co to způsobuje?

Přirozené zvlhčení vaginy slouží k její ochraně. "Za normálních okolností je pochva osídlena mikroflórou, ve které převládají bacily mléčného kvašení, díky dalším chemickým reakcím dochází ke zkvašení na kyselinu mléčnou, čímž se udržuje kyselé prostředí pH 4, které je nepříznivé pro růst patogenních mikroorganismů. Tím je zajištěn samočistící mechanismus poševního prostředí," vysvětluje Janáčková.

Vagina se může zvlhčovat také vlivem ženského pohlavního hormonu při vzrušení, nejspíš proto, aby při souloži penis snadněji pronikal dovnitř.

9. Jak by se měla žena starat o vaginu?

Díky kyselému prostředí ve vagině není nutná výrazná péče o ni. Lékaři obvykle doporučují jen dodržování hygienických zásad při pohlavním styku. Důležité je také nenarušení kyselého prostředí, čemuž zabrání používání prostředků k tělesné očistě určených právě pro intimní partie.

"Obecně pak lze doporučit při snížené lubrikaci použití intimních gelů, které zabrání zbytečnému a nepříjemnému tření a eventuálnímu poranění poševní sliznice," doporučuje Janáčková.

10. Jaké jsou choroby vaginy?

Nejčastější problémy podle ní vycházejí z narušení kyselého prostředí infekcí, například hnisavou bakteriální smíšenou infekcí. Narušení tohoto prostředí se projeví výtokem, který je různého charakteru a zápachu.

Tento stav vyžaduje vždy odpovídající léčbu, která nejen zbaví nepříjemných projevů, jako je například pálení nebo svědění, ale zabrání i postupu infekce do vnitřních rodidel ženy.