Vše o rozjasňování. Vyzkoušejte balzám, pudr i extra zářivý vzhled

Rozjasňující pudry

Pudrové přípravky mají méně pigmentu než ty krémové nebo tekuté, takže jsou ideální na jemné prozáření pleti. Klasické rozjasňující pudry mají tón podobný pleti (většinou do béžova či do růžova) a obsahují větší nebo menší množství částeček, které odrážejí světlo. Momentálně jsou hitem bílé varianty i rozjasňovače v pastelových odstínech, které pleti dodají éterický vzhled.



Jak na to

Jako podklad použijte make-up, případně i klasický matný pudr. Rozjasňovač nabírejte širokým štětcem na pudr nebo zkoseným, jaký se používá na tvářenku, a nanášejte na jablíčka tváří, na hřbet nosu a nad horní ret. Pro zvlášť zářivý efekt přidejte trochu také do středu čela a brady.

Barevný rozjasňující pudr, Bobbi Brown Rozjasňující pudr, Dior Paletka Multi Benefit Powder, Alcina

Tekuté a krémové rozjasňovače

Jsou výraznější a pleť se po nich více leskne, takže s nimi zacházejte opatrně a raději je vrstvěte postupně. Obvykle stačí pár kapek, ale pokud chcete něco výraznějšího, zkuste nejžhavější současný trend: strobing. Techniku, která má připomínat záři reflektorů, si oblíbily celebrity od modelky Chrissy Teigenové po zpěvačku Beyoncé, ale hodí se úplně pro všechny. I pro vás.



Jak na to

Vyberte si vhodný odstín: světlejším typům sluší barva šampaňského nebo růžový nádech, tmavší pleti bronzové a zlaté tóny. Začněte vrstvou podkladové báze nebo make-upu. Rozjasňovač naneste prsty nebo houbičkou na místa, kam dopadá slunce – na vršek lícních kostí, hřbet nosu, horní ret, střed čela a brady, ale klidně i na víčka a pod obočí. Na závěr ho důkladně rozetřete.

Zpěvačka Beyoncé Modelka Chrissy Teigenová Rozjasňující gel, Michael Kors Krémový rozjasňovač, Sephora

Balzámy a lesky

Vizážisté v zákulisí týdnů módy často používají produkty jinak než k jejich původnímu účelu. Mnoho z nich třeba místo klasického rozjasňovače používá balzám určený na suchou pleť nebo i průsvitný lesk na rty – nejsou sice tak třpytivé, ale zato se postarají o svěží, přirozeně rozzářený vzhled. Moc dlouho ale nevydrží, proto vizážistka Pat McGrathová přišla s novým přípravkem, speciálním „leskem na obličej“. Do své nabídky už ho zařadily i další značky.



Jak na to

Ať už si vyberete novinku na obličej, nelepivý lesk na rty nebo balzám, postupujte stejně: usmějte se a prsty je naneste na hranu lícních kostí. Čelo, bradu a nos tentokrát vynechte, zato přípravek klidně naneste na oční víčka (zpěvák David Bowie na ně už v 70. letech používal balzám Eight Hour Cream od Elizabeth Arden) a samozřejmě i na rty.

Modelka Irina Shayková Modelka Bella Hadidová Sada Skin Fetish 003 od Pat McGrathové Eight Hour Cream, Elizabeth Arden

Rozjasňující tužky a pera

Připomínají sice korektor, ale nekryjí, jsou určené k projasnění tmavších partií na obličeji. Mají v sobě směs jemných, málo krycích pigmentů a mikročástic, co odrážejí světlo. Nejčastěji se používají na kruhy pod očima, ale hodí se na všechny oblasti, kde používáte klasický rozjasňovač, dokonce i do dekoltu. Protože jsou lehce zabarvené, vybírejte podle tónu pleti. Studené typy by měly hledat přípravek s odstínem do růžova, teplé typy zase béžový či žlutý.



Jak na to

Naneste vždy malé množství produktu a příliš ho nevrstvěte. Precizně ho rozetřete pomocí prstů nebo menšího štětečku, který používáte na korektor. Rozjasňovacím perem či tužkou vymalujte oblast pod očima, pod obočím i nad ním, hranu nosu a střed horního rtu. Pro intenzivnější projasněný efekt přidejte trochu na klasickou trojici tváře – čelo – brada.