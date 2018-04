Vše o opalování: jak se slunit u moře, ve městě i u rybníka

DŮLEŽITÝ JE KLOBOUK Naše cestovní kancelář vozí turisty především do Tuniska a do Egypta. Slunce zde vydatně pálí téměř po celý rok. Bez opalovacího krému, klobouku a slunečních brýlí byste si mohli dovolenou u moře pokazit. Přibalte si do kufru voděodolný krém s vysokým ochranným faktorem. A polední hodiny využijte k siestě ve stínu. Je to dobrý zvyk místních lidí.

Kateřina Skopalová, manažerka CK Blue Style