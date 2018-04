Vše o hlavě: signály, kterým musíte věnovat pozornost

Bolesti hlavy se jako příznak objevují při celé řadě potíží, a to fyzického i psychického rázu. Jestliže vám hlava doslova třeští a pulzuje, jste podráždění, nervózní, unavení a špatně se vám spí, pramení vaše problémy zřejmě z psychiky. V hlavě se odráží jak stres, tak přepracování nebo přeceňování sil všeho druhu. V takovém případě je prostě nejlepší zcela vypnout a hlavu vyčistit. Odpočinek, spánek a dostatek vody jsou nejlepším lékem. V nejhorším případě pomohou léky.

Bolest ze špatného sezení

S bolestí hlavy se často setkávají i lidé se sedavým zaměstnáním. Nepříjemné pocity mívají spojené s bolestí v zátylku nebo v ramenou. Svalové napětí a bolest v týlové části hlavy totiž bývají důsledkem špatného držení těla.



Kromě vylepšení navyklého způsobu sezení a masáží pomohou i speciální protahovací cviky. Najdete je například na adresách www.bolest-zad.cz nebo www. zada-bolest.cz.

INFOGRAFIKA: VAROVNÉ SIGNÁLY HLAVY

Hlava třeští z alkoholu

Bolest hlavy po propité noci zná téměř každý. Čím to je? Alkohol je osmoticky aktivní látka. To znamená, že na sebe váže vodu. Vodu váže také cukr. Kdo vypije větší množství, tomu obsah hlavy jakoby nabobtná a to se projevuje bolestí. Bolest způsobují i některé přísady – včetně cukru, které se do nekvalitního alkoholu přimíchávají.

Migrénu má pětina žen

Migréna je způsobena křečí mozkových cév. Silná, záchvatovitá a většinou jednostranná bolest sužuje asi dvacet procent všech žen a šest procent mužů. Kromě bolestí hlavy se migréna projevuje poruchou vidění, zvracením, světloplachostí, apatií a nechutenstvím. Migrenózní bolesti hlavy trvají zhruba čtyři hodiny až tři dny a vyvolává je například únava, přejídání, stres, hormonální změny nebo cestování. Mnoho z těch, kdo mají s podobnými bolestmi hlavy zkušenost, nemůže v době záchvatu pracovat ani jinak fungovat.



Úlevu přinese jen spánek v zatemněné místnosti a absolutní klid. Dejte pozor – máte-li opravdu migrénu, nesázejte jen na léky, které si můžete volně koupit, a jděte na neurologii. Lékaři mají kromě léků přímo určených na léčbu migrény (říká se jim triptany) také další, které dokážou snížit citlivost mozkových buněk.



Velmi časté jsou také bolesti hlavy v oblasti čela a mezi očima, spojené s ucpaným nosem, kašlem a zvýšenou teplotou. Takové stavy jsou typické pro nachlazení, případně zánět dutin. Ten se kromě bolesti a teploty projevuje i smrkáním žlutozeleného hlenu a bolestmi v krku, které se při předklonu zhoršují. Se zánětem dutin je třeba jít k lékaři, může se totiž jednat o bakteriální nákazu, již je třeba léčit antibiotiky. Běžné nachlazení můžete léčit doma klidem na lůžku a pitím teplého čaje. Koupit si můžete také některé volně prodejné léky na snížení teploty, odstranění zánětu a bolesti.

Není to otřes mozku?

Návštěva lékaře je nutná i tehdy, když vás kromě hlavy bolí i šíje a celkově se cítíte "nemocně". Mohlo by se totiž jednat o zánět mozkových blan, což je nebezpečná nemoc, s níž je třeba jít si lehnout do nemocnice. Velmi nebezpečné jsou náhlé a prudké bolesti hlavy. Po nehodách mívají postižení s bolestí hlavy, nevolností, zvracením a výpadky paměti podezření na otřes mozku. Nutné je vyšetření u lékaře, případně kontrola na CT nebo magnetické rezonanci.

To samé platí o těch náhlých bolestech hlavy, při nichž kromě závratí a nevolnosti dotyčný pociťuje i poruchy vidění, problémy s citlivostí rukou a nohou nebo ztuhnutí obličeje. Může totiž jít o krvácení do mozku. Mozkový nádor se projevuje bolestmi, jež trvají týdny a pomalu nabírají na intenzitě. Spolu s poruchou vidění a nevolností se takto projevuje i mozková metastáza jiného nádorového onemocnění.