Už máte vrtuli? Jednoduchá pomůcka udrží každý účes, říká kadeřnice

„Vrtule se prodává v různých barvách i délkách,“ popisuje kadeřnice. „Pokud máte kratší vlasy, bude vám na vytváření drdolů stačit jedna z těch kratších. Máte-li vlasy delší, pořiďte si jednu dlouhou, nebo dvě, které do účesu vždy umístíte proti sobě,“ radí.

Jednoduchý drdol zvládnete raz dva: „Hlavní je vědět, kde se vlasy potkají. To znamená, že poté, co je zamotáte, prostrčíte vrtuli koncem a zároveň základnou drdolu.“ Je třeba ji zašroubovat celou a co nejblíže podél hlavy, účes pak bude perfektně držet. Když ho chceme rozpustit, stačí pomůcku zase vytočit opačným směrem.

„Můžete ji dát doslova kamkoli, tvořit účesy v horní i dolní části hlavy,“ předvádí Blanka Hašková. Velkou výhodou je podle ní to, že kadeře neztratí tvar, vrtule funguje podobně jako „neviditelná“ gumička ve tvaru spirály: „Když drdol nebo culík rozpustíte, nebudou vlasy nikde přeštípnuté, zato budou hezky zvlněné.“

