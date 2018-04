Jedna maska už nestačí. Produkty míchejte a vrstvěte, radí odbornice

Právě to by mohla být cesta k bezchybné pleti – aspoň podle americké kosmetičky Joanny Czechové, která se stará mimo jiné o herečky Cate Blanchettovou a Kate Winsletovou. „Začněte tím, že pleť odlíčíte, pak ji dočistěte pleťovou vodou,“ poradila čtenářkám magazínu Vogue. „Dále můžete nanést vhodné sérum, kterým podpoříte účinek masky.“



Zkuste trojitý zásah

Zatím bylo všechno při starém, teď následuje malá změna. Místo jedné masky si dopřejte hned tři – ovšem jednu po druhé a s tím, že před každou aplikací pleť důkladně opláchnete. Měla byste taky dodržet vhodné pořadí podle typu masky. Dělá se to tak i v salonech, podotýká Barbora Marckx z pražského studia Beauty Day Spa Éminence Organic Skin Care.

Sama radí začít maskou exfoliační (ta pleť hloubkově čistí a odstraňuje z ní odumřelé buňky), po ní aplikovat stimulujici a nakonec zklidňující masku. Czechová doporučuje podobný postup: „Jako první aplikujte exfoliační produkt a pokračujte maskami hydratačními, okysličujícími nebo omlazujícími. Na úplný závěr tvář očistěte pleťovou vodou a naneste hydratační krém.“

Mixujte s rozvahou

Extra péče by měla naši těžce zkoušenou pleť zanechat svěží a zářivou. Podle Joanny Czechové si ji můžeme dopřát jednou za dva týdny, Barbora Marckx by se nebála postup vyzkoušet i jednou týdně – podle potřeb pleti. „Ideálně jednou za měsíc si pro něj zajděte přímo do salonu,“ radí.

Alternativou podle ní může být taky vrstvení masek nebo namíchání vlastní směsi. „Dodáte tak do pokožky více živin. Když si objednáte smoothie, může obsahovat jeden i několik druhů ovoce – podle stejného principu bych míchala i masky.“ Platí to ale jen pro přípravky určené k hydrataci nebo výživě pleti, ostatní typy do mixu nepatří, dodává expertka.