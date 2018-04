Vraťte do ložnice vášeň. Pomohou správné barvy a doplňky

Ač se na nás trendy v interiérech valí ze všech stran, v případě ložnice je nutné k takovým poučkám přistupovat velmi obezřetně. Je potřeba respektovat individuální pocity uživatelů více než v kterékoli jiné místnosti naší domácnosti.

"Tento komfortní prostor by měl vzbuzovat pocity bezpečí, klidu a čistoty. Účelem je dotyčného odloučit od vnějšího světa, protože nejdůležitější funkcí ložnice je spánek. Je to naše soukromí, proto by jej měla tvořit oddělená nebo uzavřená jednoduchá a teplá místnost. Otevřený styl ložnic je běžný pouze ve velkých městech a praktický u partnerů bez dětí," říká interiérová designérka Danielle Le May.

Feng shui v ložnici

To, jak se v ložnici budeme cítit, můžeme ovlivnit i pomocí umění Feng Shui. Základní energie lze nastavit tak, abychom měli dobrý spánek a doplnili si dostatek síly pro další den. Nebo naopak doplníme ty energie, které v nás budou podněcovat erotické touhy.

"K odpočinku patří hlavně element vody, který reprezentují tmavé, tlumené a chladivé barvy a materiály. Pozor ale na vodu jako takovou, akvárium do ložnice rozhodně nepatří," radí Dagmar Černáková, poradkyně z Byu Feng Shui centra.

Sexuální energii naopak podněcuje element ohně, tedy hodně aktivní a dráždivé barvy jako třeba červená, oranžová, teplé barvy a materiály. "Takto nastavená ložnice určitě dopřeje majitelům pohodlný spánek, ale zároveň jim umožní užívat si jeden druhého a vychutnávat si tak navzájem i sexuální energii," dodává Černáková.

Barvy pro vášeň i dobrý spánek

Zařízení ložnice by měla být spíše záležitost pocitů a zklidňujících motivů. Podle designérky Danielle Le May jsou pro kvalitní spánek nejvhodnější kombinace tlumené smetanové a jemné olivově zelené v kombinaci s barvou přírodního dřeva.

Další osvědčená barevná kombinace je lomená bílá s modrou nebo s naturálními odstíny (světle béžová, písková, které jsou tradiční ve Francii nebo Skandinávii). Pro dobrý spánek však nejsou špatnou volbou ani ostatní světlé pastelové barvy.

Pokud chcete do své ložnice vnést vášeň, zvolte barvy, které v sobě mají element ohně. Patří sem růžová, červená, vínová nebo oranžová. Jako doplňková může být i zelená, která ohnivou barvu podporuje.

"U zelené barvy je potřeba dát pozor na to, že je velmi svěží. Toto při sexu sice můžeme ocenit, ale ne již tolik ve chvíli, kdy chceme usnout," upozorňuje Černáková.

Kam s ní?

Postel byste měli do prostoru umístit tak, aby z ní byl přímý nebo jinak snadný pohled na vchod ložnice. Je to proto, aby poloha spaní zabraňovala pocitu překvapení a vy jste měli kontrolu nad děním v prostoru.

Do ložnice se nehodí příliš velké kusy těžkého nábytku, vyvolávají pocit tíhy. "Vyčerpává nás. Nábytek by měl být tedy lehčí a mělo by ho být méně a menší kousky. Příjemné je mít v ložnici doplňky, které svým charakterem vytvářejí právě energii elementu ohně, ať už barvou nebo tvarem: špičaté tvary do trojúhelníku, zapálené svíčky, obrazy rozkvetlých květů nejlépe v ohnivých barvách, vše ideálně po dvou kusech, což představuje pár," doporučuje Dagmar Černáková.



Podle ní bychom měli podpořit také měkkost a teplo, které představují třeba měkké polštáře a peřiny. "Zní to možná dětinsky, ale takový měkký plyšový medvídek dokáže divy," směje se.

Zapomínat bychom neměli ani na vliv prádla a ložního povlečení. Chladivé, lesklé a jemné vyvolává uvnitř člověka pocit tepla, aktivuje se tak oheň a probouzí vášeň. Své bavlněné tričko vyměňte za hedvábnou noční košilku. Chceme-li se však dobře vyspat, ideální je flanelová košile. V takovém případě nás žádné erotické představy a potřeby rušit nebudou.