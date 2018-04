Vrásky mi dávají výraz, říká herečka Michaela Maurerová

Dítě si Michaela Maurerová přála od patnácti. Tehdy tím kluky spíš děsila, a tak si o své budoucí rodině alespoň snila. Když se konečně se současným přítelem rozhodli dítě mít, najednou to ale nešlo. Ač lékaři nenašli jediný zdravotní důvod, nedařilo se.

Litovala se? "No jasně. Vadilo mi, že já se trápím, a řešila jsem, proč se netrápí i přítel," vypráví herečka, kterou proslavil hlavně seriál Ulice a moderování benefičního pořadu Pomozte dětem.

vizitka Michaela Maurerová (31) se narodila v Havířově, vystudovala gymnázium a DAMU. * První angažmá měla v divadle Rokoko, hrála i v Divadle na Vinohradech a v Divadle Bez zábradlí. * Moderovala pořad Letadlo, benefiční pořad Pomozte dětem, nyní Tykadlo. * Hrála například ve filmech PF 77 nebo Waterloo po Česku a v seriálu Ulice. * Devět let žije s podnikatelem Milanem Kožíškem. Loni v lednu se jim narodila dvojčata.

"Nedocházelo mi, že chlapi ty emoce zpracovávají jinak. Hádali jsme se. Veškerá naše komunikace končila u dětí. Sex byl přesně naplánovaný podle plodných a neplodných dnů. Ale když se to pak povede, tak na všechno okamžitě zapomenete."

"Když jste nemocná a doktoři vám řeknou, že léčení zabere třeba půl roku, dokážete své síly na uzdravení rozprostřít," vysvětluje. "Ale tady netušíte, proč to nejde. Řešíte, jestli ty děti někdy budete mít a když, tak kdy. To vám bere energii. U umělého oplodnění už máte nějakou naději."

V lednu loňského roku se jí hned po prvním pokusu narodila dvojčata Josef a Magdalena. Jak zvládá kolotoč kolem dvou stejně starých dětí? "Nepřijde mi to divné, protože nemám srovnání. Jsem od začátku nastavená, že je všechno dvakrát. Možná, že větší šok by to byl, kdybych měla nejdřív jedno dítě a pak dvojčata."

S dětmi herečce pomáhá i chůva, zdravotní sestra z porodnice, kde rodila. Každý čtvrtek se o dvojčata stará a Michaela Maurerová má tak možnost odjet do Prahy, zařídit si potřebné věci a mít den jen pro sebe.

Herečka, která před pár týdny oslavila jedenatřicátiny si libuje i v tom, že stárne. "Stárnutí mi přináší vnitřní jistotu, klid. Ta zkušenost a životní síla mi vyhovuje. Mám se radši, jsem se sebou smířená. I ty vrásky mi přijdou, že mi sluší, že mám konečně nějaký výraz. Zpátky dvacet let bych nechtěla ani za nic."

