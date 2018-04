Vozila jsem ji na ozařování, vzpomíná na rakovinu Navrátilové tenistka Novotná

Jana Novotná má od letoška novou inspiraci. "A je to inspirace nejen pro mě, ale pro mnohé ostatní. Pro zdravé i nemocné," říká. Tou inspirací je Martina Navrátilová. "To, jak bojovala s rakovinou, je neuvěřitelné. Někoho tak silného jsem ještě neviděla."

Ty dvě se dřív moc neznaly - přestože obě hrály tenis a obě se narodily v Československu. Pro letošní rok se ale domluvily, že spolu odehrají několik zápasů ve čtyřhře veteránek. To bylo předtím, než Navrátilové objevili rakovinu prsu.

"V tu chvíli jsem Martině okamžitě řekla, že končíme a hrát nebudeme. Že se musí léčit a pak odpočívat. Což mě tedy hnala... Martina musí mít pohyb. Musí něco dělat, mít každý den nějaký cíl. Nejenže chtěla hrát, ale chtěla vyhrát."

Hrály spolu v Paříži na Roland Garros, což bylo v době, kdy Navrátilová chodila na ozařování. Každý den, šest týdnů v kuse. Ne, žádný odpočinek. Vzala raketu a šla na kurt. "S přibývajícími dny to čím dál víc bolelo. Ale nikdy jsem ji neviděla zlomenou. Nikdy. I s tou bolestí šla na kurt," popisuje Novotná. Nejhorší to bylo den před finále. To přišla velká krize.

Turnaj v Paříži spolu nakonec vyhrály a pár týdnů na to i Wimbledon. Staly se z nich velké kamarádky.

Novotná ukončila profesionální kariéru před více než deseti lety. Už ale neplatí, že žije na Floridě. Přestěhovala se totiž zpátky do Brna. "Život v Americe je nádherný, jednoduchý, slunce na Floridě svítí celý rok. Ale to všechno je míň v porovnání s tím, že jsme si chyběli s rodiči. Už mi nestačilo vidět je jednou za čas na pár dní."

Nutno říct, že vypadá výborně. Stále sportuje a občas hraje exhibice. Spokojit se s tím ovšem nechce. "Stále jsem ve fázi hledání," říká. "Není to tedy tak, že bych si vyvěsila na internet: Novotná hledá práci, ale ještě bych chtěla něco dokázat." Třeba někoho trénovat. "Ale musí to být velké a musí to stát za to. Nedívám se na věci, jaké budou za rok, ale za pět let. A pokud tam nevidím perspektivu, do ničeho nejdu."