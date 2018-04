Vondráčková: Lásku musíme chránit

13:20 , aktualizováno 13:20

"Láska je nádherný cit. Nejkrásnější na světě a má velmi mnoho podob. Nádherná je láska muže a ženy, rodičů k dětem, láska k přátelům... Je to krásný cit. Každý člověk by si jej měl chránit, hýčkat, opatrovat a pěstovat. Bez lásky bychom totiž nebyli lidmi. Valentýna mám strašně ráda a mám radost, že se u nás slaví. Láska totiž stojí za to být oslavována," svěřila se Helena Vondráčková.