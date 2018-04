Voňavá nadílka pro nerozhodné. Vyberte si z hitů letošního roku

Současné vůně určené pro muže nejsou okázalé, nemusí být cítit na kilometry. Novinky a aktuální bestsellery patří k decentním, lehčím a příjemnějším než předchozí generace kolínských.

Zatímco v minulých letech vládly v pánských vůních vetiver s bergamotem, nové kolínské a toaletní vody staví na nečekaných kombinacích, v nichž se objevuje více květin a bylinek.

Novinky obsahují tradiční ingredience jako vzácná dřeva a mošus, ty však zjemňují květy fialek, jiřin, kosatce či levandule a bylinky v čele s mátou a rozmarýnem. Výsledkem jsou vůně hřejivé, zemité a velmi sofistikované. Muž zavánějící potem a špínou patří minulosti, moderní gentleman si naopak v příjemném aroma na kůži libuje.

Zavedená pravidla a s nimi i osvědčené kombinace aromatických látek, které mezi sebou spíše bojovaly, než aby se vzájemně podporovaly, ustupují do pozadí. To mají na svědomí nejnovější výzkumy, které prokázaly vliv jistých vonných látek na přitažlivost svého nositele.

Ženy mají na mužích raději lehčí vůně

Kořeněné vůně s přesnou dávkou květinového aroma přitahuje ženy více než silná kolínská z velmi aromatických dřev a kůže. Větší popularita svěžích bylinek a květin hraje významnou roli ve vztazích, vědci prokázali, že ty přitahují ženy pro svou delikátnost. Ženský nos totiž vnímá vůně mnohem intenzivněji než mužský, proto mají pánové tendenci používat příliš kolínské či toaletní vody. Proto se lehčí vůně lépe v současnosti prosazují.

Nabídka na trhu je opravdu velmi pestrá a vyznat se v ní patří mezi úkoly téměř nadlidské, proto se objevila zábavná novinka - interaktivní přístroj Sensorium, který vám nákup vůně pro partnera i sebe značně ulehčuje.

Interaktivní přístroj Sensorium.

Průkopnické řešení při výběru skvěle "padnoucího" parfému zaujme svým vzhledem i přesností, při jeho představení si jej vyzkoušela celá řada celebrit.

Sensorium oceníte, pokud nevíte, jakou vůni letos partnerovi koupit. Stačí znát jen trochu jeho vkus a životní styl, odpovíte na pár jednoduchých otázek a přístroj je pak vyhodnotí. Nemůžete se splést.

Tvůrci vonných vodiček se přiklánějí k jemnějším, sofistikovanějším a rafinovanějším vůním, aniž by ztratily na své smyslnosti a mužnosti. Nebojte se proto novinek, mají čím překvapit.

Po konkrétních tipech na pánské vůně se porozhlédněte ve fotogalerii. V následující části článku si můžete prohlédnout několik tipů na dámské parfémy, které se staly hity letošního roku.

Burberry Body

Čistou esenci osobité ženskosti představila letos britská značka Burberry. Nová vůně Burberry Body vznikala několik let a její uvedení bylo skutečně nevídané, módní gigant propojil televizi, tištěná média i sociální sítě do jednoho celku. Vyplatilo se, parfém se rázem stal obrovským hitem letošního roku, a to nejen díky obrovské reklamě či krásné tváři a smyslnému tělu herečky a modelky Rosie Huntington-Whiteley.

Lehký, přitom svůdný parfém v sobě zachycuje prchlivé tóny zeleného absintu, broskve a frézie. Ty dále přecházejí do rafinovaného květinového srdce z růže a kosatce, který je smíchaný se santálovým dřevem.

Samotný základ tvoří dřevitý cashmeran, krémová vanilka a ambra se špetkou pižma. Důmyslně vybrané ingredience nikterak nepřehlušují jedna druhou, naopak se vzájemně doplňují a vyzdvihují. Burberry Body vytváří jemný vonný závoj na pokožce, kterou zahalí jako lehoučký, nenuceně smyslný závoj.

Trésor Midnight Rose

I třetí podzimní novinka se váže ke slavné tváři. Mladičká herečka Emma Watson, slavná díky filmům o čarodějnickém učni Harry Potterovi, se stala ztělesněním nové verze oblíbeného parfému Trésor od francouzské značky Lancôme. Autorka harmonické květinově ovocné vůně Anna Flipo popisuje Trésor Midnight Rose jako zosobněnou dráždivou ženskost.

Stejně jako klasická verze oblíbeného parfému je Midnight Rose postavená na základě růžového aroma, jedinečnost a nezaměnitelnost získala díky malinové šťávě a sladkým jablíčkům v karamelu.

Přidají-li se k nim ještě jasmín, pivoňka, pupeny černého rybízu a růžový pepř, získáte naprosto opojný mix. Moment okouzlení završí základní tóny - výtažek z virginského jalovce, vanilky a pižma - které se snoubí s květinovým aroma.

Chanel No. 19 Poudré

Za průkopnici parfémů lze po právu považovat francouzskou módní návrhářku Coco Chanel. Kromě veleúspěšného čísla 5 patří k legendám i číslo 19. Od 70. let se ovšem vkus a nároky na vůně značně změnily a s tím i tato ikona. Nová verze č. 19 je modernější a propracovanější než originál od Henriho Roberta, který se podle současných měřítek může zdát lehce staromódní.

Nová podoba vůně N°19 Poudré zachovává původní složení založeném na extraktu z irisu, který tvůrce novinky Jacques Polge ještě více zdůraznil. Polge přemíchal původní složení a dodal parfému moderní smyslnost a více pudrový charakter.

Samotný počátek patří pikantnímu neroli z oblasti Grasse a svěžím mandarinkám, které přecházejí do luxusního aroma irisu. Ten ulpívá na suchých stočených kořenech vetiveru z Haiti, který připomíná pudřenku a klasickou rtěnku - prototypy noblesní ženskosti. Iris je zcela zřetelný, zahalený v komfortním a sametovém bílém pižmu. Lehký mandlový dojem z bobu Tonka dodává pižmu ještě příjemnější a útulnější pocit.

Parisienne à l’Extrême

Ugrade již osvědčených vůní se zdá být nových hitem. ani slavný pařížský módní dům Yves Saint Laurent nezůstává v tomto trendu pozadu. Letošní podzim představuje inovovanou verzi sofistikovaného parfému Parisienne. Již samotný flakón dává tušit, že se uvnitř skrývá mimořádné esence.

Parfémová voda Parisienne à l’Extrême představuje esence růže a fialky v té nejintenzivnější podobě, jakou si jen lze představit. Pudrovou vůni dotváří rafinované tóny kadidla doplněného o svěží odér zralých ostružin. A to není vše, extrémní voňavku tvoří mnohem více než těchto pár ingrediencí. Základ vůně se rozezvučí do třech tónů: pačuli, dřevo a hebký semišový nádech. Na závěr pižmo, s nímž je kůže neodolatelně smyslná.