Volíme padesát obdivuhodných a zajímavých mužů

Jména nejzajímavějších českých mužů PIŠTE ZDE.

S nejrůznějšími anketami se roztrhl pytel. Víme, kdo je u nás nejvíc sexy, kdo má nejdelší nohy a nejtučnější konto, ale přesto si v ONĚ DNES myslíme, že ta naše anketa ještě stále schází.



Hledáme totiž nejzajímavější české muže. Ne nejmladší, nejsvalnatější, nejúspěšnější nebo nejsebevědomější, ale muže zajímavé a charismatické.

A začaly jsem u sebe, v redakci. Když padla otázka: který český muž ti přijde nejzajímavější, zahleděly se dotázané do dáli a probíraly v duchu galerii svých oblíbenců. Je hezké, že jim to většinou trvalo dlouho, protože to znamená, že je u nás zajímavých mužů jako máku. Jaká jména z nás nakonec vypadla a proč je ten který pán naším favoritem, se nedozvíte. Místo toho jsme vyzpovídaly dámy nad jiné povolané, a to ty, které se díky vašemu hlasování umístily na předních místech v anketě o nejzajímavější českou ženu. Inspirujte se, nebo ne, ale budeme moc rádi, když se zamyslíte a upřímně zodpovíte otázku, který pán se vám nesmazatelně vryl do paměti, do života, do srdce. A my se pak díky vašim hlasům za měsíc dozvíme padesátku pánů, kterých si cení všechny naše čtenářky.

Jména svých favoritů můžete poslat e-mailem na adresu ona@mfdnes.cz, poštou - Ona-Muž, Karla Engliše 519, 150 00 Praha 5 nebo přímo na iDNES.cz ZDE. Uvést můžete hned tři své tipy, a to v pořadí od jasného favorita dolů. U toho prvního nám napište i důvod, proč vás vzal za srdce a co je na něm zajímavé.