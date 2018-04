Volbu Look Bella provázejí zajímavé tváře, krásná těla a sexy prádlo

Ve čtvrtek večer se v pražském klubu Kostel představilo jedenáct dívek ve věku od patnácti do pětadvaceti let a od 170 centimetrů výšky, které se přihlásily do LOOK BELLA 2010.

O přízeň poroty, v níž zasedla i zástupkyně OnaDnes.cz, se ucházelo také pět soutěžících mužů. Soutěž s podtitulem "o nejzajímavější tvář" pořádá modelingová agentura Prestige Models letos po sedmé.

Po krajských semifinálových kolech se můžeme těšit na finále v jednom z pražských hotelů, které se uskuteční začátkem prosince.

Od pondělí už ale můžete o finalistkách a finalistech rozhodovat v internetovém hlasování na OnaDnes.cz

Místo Jméno Míry 1. místo Alice Kemrová 173 cm, 92 - 63 - 90 2. místo Zuzana Přikrylová 173 cm, 78 - 59 - 89 3. místo Tereza Zunová 172 cm, 90 - 66 - 86 4. místo Andrea Mitisková 185 cm, 95 - 65 - 95 5. místo Karolína Plocarová 176 cm, 85 - 63 - 93 6. místo Julie Šurková 170 cm, 88 - 71 - 93