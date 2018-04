Volají mi ženy líných mužů, říká hodinový manžel

Jeden takový hodinový manžel se jmenuje Martin Herzog a své služby nabízí i přes internet.

V charakteristice vaší firmy stojí: Pomůžeme vám se vším, co vás doma zlobí nebo se vám nelíbí. Mám to brát doslova?

Například se zlobivými dětmi vám doma bohužel nepomůžu, takže doslova se vším to nebude. Ale s technickými potížemi určitě. V tomto smyslu můžete tuto charakteristiku brát vážně. To zaručuji.

Jak vás napadlo, že byste mohl pomáhat ženám s jejich praktickými problémy v domácnosti, být jejich mužem na pár hodin?

Původně jsem chtěl využít, že mě baví domácí kutilství. Až později mě začal těšit pocit, že můžu být lidem, hlavně ženám, nápomocen.

Proč hlavně ženám?

Protože devadesát procent zákazníků, kteří si doma nevědí s něčím rady, jsou právě ženy. Většinou nezvládnou nějaký opravdu složitý technický úkol.

Chci si doma pověsit zrcadlo, ale bojím se vrtačky. Poradíte mi?

Největší problém nastává, pokud máte ve zdi nějaké kabely a trubky. Existují kvalitní sondy, které kabel a trubku najdou, ale jsou drahé. Jediné řešení je vrtat pomalu a každou chvilku si dírku kontrolovat baterkou.

Ze mě kutilka asi nebude, ale seriál Kutil Tim sleduji, co vy?

Ani moc ne. Nepřijde mi, že by něco vykutil. Raději mám Ženatý se závazky.

Vážně? Al Bunda je podle vás ideálnější manžel?

To ne. Je spíš vtipnější.

A vy sám jste ženatý? A i doma jste nadšený opravář?

Ženatý nejsem, žiju s přítelkyní. Doma se jí snažím pomáhat a opravovat, co si řekne. Ale pokud se mi nechce, tak to někdy dlouho trvá.

Zásadní otázka: Umíte vařit?

Každé ráno si vařím čaj.

Myslíte si, že jsou čeští muži pracanti?

Snad ano, protože klientky jsou ženy, které jsou samy v domácnosti nebo mají zaneprázdněné manžely. Takže buď muži pomáhají doma, k těm nechodím, nebo pracují od rána do večera a tam já pomáhám.

Nežárlil na vás někdy manžel klientky?

Jednou si mi paní do telefonu stěžovala na manžela, jak je pořád s milenkou a doma nic nedělá. Domluvil jsem se s ní na termínu, kdy mám přijít něco opravit, ale když jsem přijel na místo, tak nikdo neotvíral a ani nebral telefon. Po dvou hodinách volal její manžel, že má nepřijatý hovor. Řekl jsem mu, že je to omyl, a vše zazdil.

Máte asi přehled o českých domácnostech a rodinách, jací jsme?

Na tuhle otázku neexistuje univerzální odpověď. Každá domácnost je totiž jiná, společného mají snad jen to, že všem záleží na tom, jak a kde žijí.

Mám s řemeslníky v bytě špatné zkušenosti. Proč bych právě vám měla důvěřovat?



Hodinový manžel Nabízí: instalatérské, elektro, malířské a natěračské práce, montáže a opravy nábytku, práce na zahradě.

Cena: od 250 až 300 Kč na hodinu, navíc se platí doprava.

Stává se, že musím detaily a drobnosti opravovat i po profesionálech. Většinou je to proto, že při práci spěchají. A v čem jsem já jiný? Každou drobnost s klientem probírám, protože chci, aby výsledek byl podle jeho představ. Na opravu poskytuji samozřejmě záruku. Byl jsem v několika stech rodinách a dodatečné opravy mohu spočítat na prstech jedné ruky. A i v těch případech se jednalo o problém, se kterým jsem počítal, protože jsem opravoval staré věci. Snažím se dělat svou práci precizně.

Zavolal si vás někdy na domácí práce muž?

Ano, když potřebují vážně pomoct. Nikdy ale nešlo o problém, do kterého by se tomu muži nechtělo. Muži mi nevolají z lenosti, v takovém případě totiž volá žena.

Stává se, že se do vás klientka romanticky zamiluje? Třeba kvůli tomu, že jste jí spravil vanu?

Možná ve filmu. Ve skutečnosti ženy svou vděčnost vyjadřují pouze radostí nad tím, jak jsem jim pomohl.

A poradíte mi, jak docílit toho, aby nám doma náš partner něco opravil bez přemlouvání?

Vykašlete se na to a zavolejte si hodinového manžela.