Módní bible Vogue přichází do Česka, titulní stránka patří Olze Havlové

Okamžik, na který módní nadšenci čekali několik let, je konečně tady. Na pulty obchodů se dostává historicky první vydání tuzemské verze magazínu Vogue, které je společné pro Českou a Slovenskou republiku.



Vogue je považován ze nejprestižnější módní časopis na světě, ale už dávno nepředstavuje pouze módu. Jeho přesah spadá do umění, kultury, ale i politiky, genderových, lifestylových i dalších témat. Propojování nejrůznějších fenoménů se věnuje i tuzemská mutace. Jinak se redakce vydala vlastní cestou nezávislou na zahraničních předlohách.

„Neukazujeme čtenářům jen produkty, značky a módní trendy, ale nacházíme a vyprávíme příběhy, které se odehrávají za jejich vznikem a existencí. Dáváme věci do kontextu,“ říká Jan Králíček, kreativní a módní ředitel magazínu.



Obsah časopisu je výhradně autorský, protože československá mutace podle šéfredaktorky Andrey Běhounkové nechce nikoho kopírovat ani napodobovat, ale naopak vycházet ze zdejší tradice a kořenů, zachycovat atmosféru ve společnosti nebo lokální přístup k módě.

Každá Vogue má daný vizuální rodokmen a zároveň přináší vlastní národní identitu. Editace Vogue CS se vrací k nejvýraznějším milníkům československé kultury a pozorný čtenář v ní nalezne řadu paralel a skrytých odkazů k tomu nejlepšímu z naší kulturní historie,“ uvádí Andrea Běhounková.

Na původním obsahu se bude podíle nejen redakce tvořená výraznými osobnostmi módní branže, ale i známé osobnosti a influenceři. Například modelka Eva Herzigová zastává funkci editor-at-large, což znamená, že se podílí na obsahové i vizuální podobě, na online platformu zase bude přispívat topmodelka Karolína Kurková.

Vogue Měsíčník Vogue dosud vycházel ve 23 zemích, československá mutace je 24 v pořadí. Magazín založil Arthur Baldwin v roce 1892 jako týdeník pro newyorskou společenskou smetánku. Přinášel zprávy ze společnosti, psal o životním stylu vyšších tříd a seznamoval čtenáře s etiketou. Nechyběly recenze knih, divadelních her a koncertů. V roce 1909 po jeho smrti koupil Vogue americký obchodník Condé Montrose Nast, zakladatel vydavatelství Condé Nast a o rok později ho začal vydávat i v Evropě. V roce 1932 měl magazín jako první na obálce barevnou fotku. V 60. letech představil naprosto jiný vzhled modelek - plné tvary vystřídal velmi štíhlý až androgynní zjev. V srpnu 1974 se na obálce Vogue vůbec poprvé objevila afroamerická modelka. Od roku 1988 je šéfredaktorkou americké verze Anna Wintourová, dnes jedna z nejvlivnějších postav módního průmyslu. Zatímco v 60. letech propagoval hubené modelky, před několika lety se Vogue přidal k dalším časopisům a deklaroval, že končí s příliš mladými a příliš hubenými modelkami. Zdraví modelek a především pak jejich hmotnost se staly předmětem mnoha diskusí, zvláště po smrti dvou modelek v letech 2006 až 2007, kterou pravděpodobně způsobila porucha příjmu potravy. Magazín Vogue CS vydává nakladatelství V24 media, za kterým stojí Michaela Seewaldová a Fabrice Biund. Ten v roce 1994 stál v rámci společnosti Hachette Filipacchi u zrodu české mutace Elle, prvního módního časopisu vydávaného v bývalém východním bloku. Šéfredaktorkou československé verze je Andrea Běhounková, která má za sebou osm let v čele časopisu Elle.

Právě jí také patří nahá záda s tetováním, která pokrývají přebal magazínu. Titulní fotka a coverstory jsou věnované bývalé první dámě Olze Havlové. Tetování na zádech je kaligram odkazující ke sbírce Václava Havla Antikódy ze 60. let.

„Bylo těžké se rozhodovat, kdo na obálce prvního čísla bude. Přestože jsme měli několik horkých favoritek, vyhrála Olga Havlová. Je pro nás zosobněním svobody a odvahy říkat svůj názor,“ sdělila šéfredaktorka Andrea Běhounková.

Není to zdaleka jediná věc, která odkazuje k československé historii. Součástí čísla je i rozhovor Evy Herzigové s Michaelem Kocábem. Ona se vydala za kariérou do zahraničí v době, kdy on byl jedním z nejaktivnějších strůjců sametové revoluce. Jejich rozhovor zmiňuje vzpomínky na převrat, ale i náhled na lidské vztahy, spokojenost nebo oblíbené jídlo.

Zajímavá je také fotostory první české topmodelky Pauliny Pořížkové a jejího syna Olivera focená v New Yorku. Oba mají na obličeji nakreslené motivy od Milana Knížáka. Kontroverzní umělec na konci 60. let vydal knihu, ve které experimentoval s oblečením, doplňky, ale i líčením na obličej.

Ve fotostory se vedle předních českých modelek objevila i herečka Jana Plodková, dýdžej a model Jakub Nobodylisten Strach nebo ruce designérky Evy Eisler. Vogue CS bude mít také většinu fotek analogových, nikoli digitálních, což je v dnešní době virtuálních trendů rarita. „Fotografie Vogue jsou jako obrazy a každá z nich musí obstát i samostatně, mimo prostředí časopisu,“ zdůvodnila tento krok šéfredaktorka.

Československý Vogue je unikátní také v tom, že má vlastní font písma, který vytvořil art director Jakub Straka. Font vychází z československé historie a inspiruje se například poznávacími značkami aut z 30. let minulého století.

Magazín vydává společnost V24 media, která bude vedle jeho tištěné podoby publikovat i digitální obsah. Webovou formu má na starosti jiný tým lidí a velký prostor budou věnovat českým a slovenským influencerům.

U příležitosti prvního výtisku se v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu koná i výstava s názvem První vydání. K vidění bude do 12. září.



Další doprovodnou akcí je i pop up obchod v pražském Cafe-Cafe, kde bude kromě prvního čísla k prodeji i limitovaná edice plakátu s podpisy Evy Herzigové a Michala Pudelky i vybrané knihy o módě a designu.