Voděodolné líčení - jak je možné, že se nesmyje?

Kosmetické firmy spolu s chemiky věnují dost času a svých investic do hledání nových generací modernějších krášlicích přípravků. A tak v posledních letech slyšíme stále častěji o patentovaných receptech, jejichž ingrediencemi jsou silikony, Lycra, syntetické vosky a polymery. Názvy, které jako by do kosmetického průmyslu pronikly ze světa techniky. Obavy nejsou na místě, nejdřív vše testují kosmetické laboratoře a dobrovolníci a my můžeme jásat, že konečně líčidla "drží".

Technika v kosmetice

Silikony odpuzují vodu a jsou chemicky stálé. Nejsou dráždivé, a proto se mohou používat i na citlivou pokožku. Jejich výhodou je, že se velmi dobře roztírají a vytvářejí sametový povrch pleti.

Lycra se přidává do řasenek a laků na nehty a vedle dlouhodobé trvanlivosti dokáže těmto přípravkům dát potřebnou pružnost. Syntetické vosky, na rozdíl od přírodních, které se ale doposud v kosmetice hojně využívají, cíleně zajišťují vláčnou strukturu rtěnek a jasnější barvy.

Jak fungují zlepšováky?

Proč jsou rtěnky neslíbatelné?

Jsou vyráběny z vosků, olejů a barev. Trvanlivost zajišťují stálé pigmenty a absence vody.

Proč se nerozpustí vaše řasenka v bazénu plném vody?

Hmota, kterou si nanášíte na řasy, neobsahuje vodu a odolává díky silikonovým voskům a tuku, ve kterém je rozptýlený pigment.

Proč vydrží některé oční stíny 12 hodin?

Pigmentové částice jsou míseny se silikony a vybranými vosky a tím zvyšují barevnou stálost.

Proč je make-up dlouhotrvající?

Otěruodolný make-up obsahuje vodu v silikonovém oleji. Je lehčí a méně mastný. Má v sobě polymer, díky kterému se při zasychání vytvoří mezi pigmenty síť.

Kosmetické tipy

PLEŤ

Bez chybičky

24h Control make-up od Dermacol za 269 Kč s koenzymem Q10 neznečisťuje oblečení, zpevňuje a dlouho chrání pleť. Nalíčení s ním vypadá přirozeně.

Dermacorrect Clinical make-up od Dermacol za 249 Kč zakryje všechny nedostatky pleti. V jemném tukovém základu jsou rozptýleny pigmenty, díky kterým make-up vydrží celý den. Snadno se roztírá.

OČI

Barvy na místě

Krémové voděodolné stíny Double Wear Stay-inPlace Shadow Stick v osmi odstínech od Estée Lauder za 600 Kč nanesete za 15 vteřin a na očních víčkách vydrží až 12 hodin.

Pěnové oční stíny Colour Mousse 2 od Rimmel London za 149 Kč jsou k dostání v šesti perleťových odstínech a dobře přilnou k víčku. Až 8 hodin budou zářit na vašich očích.

RTY

Líbání povoleno

Rtěnka Signature Lipstick od Estée Lauder obsahuje gelové složky pro hydrataci rtů, estery pro jemnost a lesk a směs olejů, jež se dosud používaly pouze v lesku na rty. Základ tvoří syntetický vosk a rtěnka voní po fíku a vanilce.

NEHTY

Lesklý štít

Lycra a diamantový prášek spolu 1 s minerály vyrovnávají povrch nehtů a vytvoří na něm hladký povlak, který odráží světlo. Tyto složky se vzájemně doplňují a chrání tak lak proti oděrkám a prasklinám. Na nehtech díky tomu vydrží až 10 dnů.

ODLÍČENÍ

Voděodolná líčidla potřebují speciální zbraně, které je dokonale rozpustí. Většina obyčejných odličovadel na ně nestačí. Firma L´Oréal má kompletní řadu Dema´q expert , která si poradí i s nejtrvanlivějšími líčidly. Tuba je za 169 Kč.