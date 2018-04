Napijte se zdravé vody zdarma. Nabízí ji každá třetí restaurace

10:40 , aktualizováno 10:40

Sednete si ke stolu, otevřete jídelní lístek a při výběru jídla si popíjíte obyčejnou vodu z kohoutku. Zdarma. Nebo za pár korun. To, co je v západní Evropě běžné, se postupně rozšiřuje i do českých restaurací. Na stole stojí karafa s obyčejnou vodou.