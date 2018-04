Voda v nádrži České údolí se ke koupání nehodí

Pokud se lidé přesto rozhodnou v přehradě koupat, měli by se ihned poté osprchovat pitnou vodou. Citlivější jedinci by měli použít na ochranu oční sliznice plavecké brýle, upozornil Duras.Povodí Vltavy se snaží zmírnit nepříznivou situaci zásahem do režimu vypouštění vody. Vodu z nádrže nyní vypouští výhradně ode dna základovou výpustí, což by mělo vést ke změně rozložení jednotlivých vrstev vody v nádrži a poté k omezení růstu vodního květu. Pokud vyplují sinice k hladině, vypustí vodu pouze hladinovým přelivem, aby se řasy z nádrže vyplavily, vysvětlil Duras.Sinice se rovněž ve zvýšené míře vyskytly v přehradě Hracholusky na Plzeňsku, kde je na Butově u přítoku řeky Mže voda nevhodná ke koupání. Směrem k hrázi se koncentrace řas snižuje, takže v její blízkosti je koupání téměř bez rizika.