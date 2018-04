Spánkem ke kráse. Cesta k bezchybné pleti vede přes postel

Topmodelka Claudia Schifferová v dobách největší slávy tvrdila, že za svou bezchybnou pleť vděčí tomu, že denně spí minimálně deset hodin. Taková porce spánku je ovšem pro většinu z nás luxus. Kvůli množství povinností ho šidíme, navíc starosti a stres proměnily příjemné spaní v nervózní převalování se v posteli. Ráno se na nás ze zrcadla kouká unavená paní, která vypadá o dost let starší, než je.

Deset rad před spaním 1. Naučte se usínat a vstávat ve stejnou dobu a tu dodržujte. Tělo tak naučíte pravidelnému spánku. 2. Spěte v tmavé, vyvětrané, nepřetopené místnosti. 3. Před spaním nepijte kávu, čaj, kolu, obsahují kofein. 4. Cvičení a náročnější fyzické aktivitě se vyhněte tři hodiny před spánkem. 5. K dobrému spánku nepomáhá ponocování s alkoholem a cigaretami. Nedivte se, když po večírku máte větší a tmavší otoky pod očima. 6. Poslední jídlo si dejte dvě až tři hodiny před spaním, k večeři se vyhýbejte těžkým jídlům. Vyhněte se i nadměrnému pití vody, ať vám spánek nepřerušují návštěvy WC. 7. Jestli jste ve stresu, vyzkoušejte se před spaním zhluboka několikrát nadechnout. Pomoci může i horká vana s pár kapkami aroma olejů (např. levandule, ylang ylang) nebo vyzkoušejte horké mléko s medem. 8. Základem kvalitního spánku je kvalitní matrace. Nešetřete na ní. 9. Spěte v naprosto tmavé místnosti, kde je klid a ticho. Jestli žijete v rušné čtvrti, vyzkoušejte špunty. 10. Spát sedm až osm hodin denně je prospěšné, ale přespávat se je podobně škodlivé jako nedostatek spánku. Odbourávání buněk se zvýší nadmíru a hrozí, že se probudíte více oteklí a zpomalení.

Spojitost mezi pomalu stárnoucí pletí a dostatkem kvalitního spánku potvrdilo několik vědeckých studií. Regenerace kožních buněk je v noci takřka dvojnásobná, nejrychlejší za celý den, a to především v čase mezi jedenáctou večer a čtvrtou hodinou ranní.

Ženy, které spí méně než sedm hodin denně, mívají kromě hlubších vrásek a linek, zašedlé pleti a kruhů pod očima také narušenou funkci bariéry pleti, což znamená, že z jejich pokožky snadněji uniká voda, a je tím pádem dehydratovaná, víc náchylná k infekcím a snadněji do ní proniká škodlivé UV záření.

Výsledky studie na toto téma letos představila kosmetická firma Estée Lauder, která na výzkumu spolupracovala s fakultními nemocnicemi. Sešlo se v něm šedesát žen ve věku od 30 do 49 let.

Ty, které spaly méně než pět hodin, měly více jemných linek a pigmentace, jejich pleť byla sušší, více ochablá a celkově byly víc nespokojené s tím, jak vypadají, než ženy, které spaly sedm a více hodin. Prokázalo se také, že pleť nespavců hůře regeneruje spáleniny od slunce.

Proč je spánek tak důležitý

Během dne se tělo musí soustředit na to, aby nás ochránilo před nástrahami prostředí (slunce, mráz, klimatizace), ve kterém se pohybujeme. Když konečně usneme, přestane hlídat a pouští se do oprav včetně pokožky.

Tělo funguje na základě vlastních biologických hodin. Ty, které se týkají rekonstrukce pleti, začínají už brzy večer. Od osmé do jedenácté večer se tělo chystá na zklidnění a je to čas vyhrazený pro hydrataci a stimulaci. Od jedenácti do tří ráno probíhá výživa a regenerace buněk pleti, následně do pěti ráno je čas vyhrazen pro odpočinek.

Zatímco spíme, běží regenerační proces naplno: tělo se víc zahřeje, krev v něm rychleji cirkuluje, spotřebovává víc živin a kyslíku k opravám, tvoří se nové kožní buňky, které nahrazují ty staré a poškozené.

V mozku se uvolňuje hormon melatonin, kterému se přezdívá hormon mládí, protože mimo řady dalších funkcí pomáhá přirozené obnově buněk. Díky němu si pokožka udržuje hebký mladistvý vzhled.

Pokud dobře spíme, dochází navíc k útlumu produkce stresového hormonu kortizolu. Mezi půlnocí a třetí ráno je blokován a tělo může začít naplno regenerovat. Spánek v tu chvíli působí také jako přírodní protizánětlivý lék pro pokožku. A nezbytná je v noci také přítomnost růstového hormonu, který pomáhá nejen k nárůstu svalové hmoty a posílení kostí, ale také k zahuštění pleti.

Co se stane, když spíte jen pár hodin, nebo se v noci často budíte? Melatoninu žádoucího pro krásu je v těle málo a místo něj oběhovým systémem koluje stresový kortizol. Když nespíte hlubokým klidným spánkem, nepřestane se tvořit. Obnova pokožky se zpomalí, začnou se víc ničit kolagenová vlákna, která jsou zodpovědná za pevnost pokožky, zvýrazní se kruhy pod očima, na obličeji se objeví více tmavých míst.

Hydratace z ovoce

Nevyužít prospěšných účinků spánku, které jsou našemu tělu vlastní, by byl hřích. Zvýšením tělesné teploty se rozšiřují póry a pokožka do sebe lépe vstřebává, co na ni nanesete, proto noční krémy bývají napěchovány účinnými složkami. Večerní péče o pleť by měla být mnohem intenzivnější než ta ranní, protože připravujete pleť na to, aby se dala do kupy po celodenní službě.

Základem je důkladné odlíčení, a to i když nepoužíváte make-up. I na nenalíčené pleti se přes den usadí nečistoty a ty pak ucpávají póry, což vede například ke vzniku akné. Jednou týdně použijte peeling, který odstraní vrchní vrstvu pokožky, která se skládá z odumřelých buněk. Nové se tak snadněji dostanou na povrch a pleť se projasní.

Dobře vypadající pleť je ta, která je dostatečně hydratovaná. Ovšem čím víc let nám je, tím pokožka ztrácí víc vlhkosti, je sušší, a proto je dobré jí před spánkem dodat vláhu, třeba v podobě hydratačního séra (např. s obsahem kyseliny hyaluronové).

Kvůli tomu, že se tělo v noci zahřívá, dochází ovšem k další dehydrataci. Vypít skleničku vody však není dobrý nápad, jen se budete v noci zbytečně budit a běhat na záchod. Lepší volbou je před spaním jíst ovoce či zeleninu bohaté na vodu, kterou tělo umí lépe zpracovat, déle v něm vydrží a buňky efektivněji hydratuje.

Samotný noční krém by měl být bohatý na vyživující a pečující látky, což neznamená, že má mít hutnou konzistenci. Takový krém by mohl ucpat póry, pleť by hůře dýchala a zhoršila by se mikrocirkulace v ní. Správný krém je takový, který po patnácti minutách po nanesení takřka nevnímáte. Noc je ideální dobou k používání přípravků s retinolem, který dokáže zpomalit stárnutí a zjemnit vrásky, stahuje póry, ovšem není velký kamarád se sluncem.

A z dobrého vyspání těží i vaše vlasy. V hlubokém spánku se vytvářejí důležité proteiny, které posilují vlasové folikuly a pomáhají proti řídnutí vlasů. Jestli chcete mít bohatší účes, je dobré na noc nanést do vlasů látky, které pomáhají k získání objemu vlasů (při delším užívání posilují vlasová vlákna a zvětšují jejich průměr), jako je například kofein a panthenol.

Nastelte si pod hlavu

Kruhy pod očima jsou první oblastí, kde se nedostatek spánku projeví. Kůže je tady velmi tenká a křehká, krevní pigmenty přes ni snadno prosvítají.

Zásadní roli ve vzniku otoků má lymfatická cirkulace, která odvádí z těla přebytečnou vodu a škodlivé látky a pod očima bývá přes den její aktivita utlumena. Na té přidá, až když spíme. Abyste ji podpořili, je dobré používat krémy či gely s kofeinem, který pleť vypne.

Pokud se i po dlouhém spánku probudíte s tmavými kruhy a otoky pod očima, možná je chyba ve vaší spací pozici, která zabraňuje správné cirkulaci krve ve vašem obličeji. Když spíte s obličejem zabořeným do polštáře, cévy jsou sevřené a oběhový systém, který má odvádět škodlivé látky a přebytečné tekutiny, je zablokovaný.

Navíc si v noci polštářem deformujete obličej a s postupem let a úbytkem elasticity má pokožka větší problémy vrátit ráno vše do původního stavu. Řešením je naučit se spát na zádech. Dobré je dát si pod hlavu víc polštářů: když je hlava výš, nezadržuje se v obličeji voda a zbaví vás to opuchlých očí po ránu.