Sexem k lepší pleti. Umí zpomalit stárnutí i odstranit známky stresu

0:30 , aktualizováno 0:30

O tom, jak svěží a rozzářená bývá pleť bezprostředně po orgasmu, dost možná víte svoje. Ale může pravidelný pohlavní styk nebo masturbace stav pokožky dlouhodobě vylepšit? Americká redaktorka se rozhodla to otestovat – přečtěte si, jaká byla její zkušenost a co na to říkají lékaři.