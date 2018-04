Vlezlá bývalka, nesnesitelná tchyně, sexy kolegyně. Jak s nimi zbytečně neválčit

Vycházet dobře se všemi ženami svého muže je velmi užitečné. Připravili jsme pro vás přehled, jak s nimi udržovat dobré vztahy.

Tchyně jako spojenec

Jakmile jednou z úřadu odejdete okroužkovaní, rázem se v rodině objeví hned dvě tchyně - vaše a jeho matka. Pro vaši společnou budoucnost jsou důležité obě. Se svojí vlastní matkou máte letité zkušenosti, víte, čeho se bát a čemu se vyhnout. Pro tuto variantu platí: neberte si maminku příliš často do úst. Každý muž nerad žije s pocitem, že jsou v manželství z ničeho nic tři lidé a že vaše matinka má více rozhodovacích pravomocí než on.

. "Bydlíme v jednom domě s mojí i přítelovou maminkou. Jeho kamarádi se smějí, že je to hotel U Šesti stehen a že je pořád pod kuratelou. Ale nám se podařilo to skvěle zvládnout. Manželova maminka šéfuje zahrádce a kuchyni a ta moje obhospodařuje prádlo a děti. Já svoji skorotchyni miluju a přítel tu svoji taky."

Martina (29)

Ve vztahu k vaší tchyni se snažte o co nejdůkladnější poznání všech možných úskalí a hned od počátku pevně vymezte hranice. Má tendence zasahovat do vašeho života? Pusťte jí film Hříšný tanec, konkrétně scénu, kdy Patrick Swayze vysvětluje: "To je můj taneční prostor, to zase tvůj." Pokud to budete obě respektovat, může z ní být váš skvělý spojenec - málokdo totiž tak dobře ví, co na vašeho miláčka spolehlivě funguje.





Bývalé přítelkyně - poznat a izolovat

Nejsou vidět, ale bydlí s vámi od chvíle, kdy jste poprvé překročili práh společného domova. Narazíte na ně ve starých fotoalbech, v historkách partnerových kamarádů, občas se vynoří osobně, a buď se chtějí kamarádit, nebo dělat problémy. Ze všech žen, které se vyskytují v životě vašeho muže, jsou tohle potenciálně největší potížistky.

Jak velkou roli budou hrát, záleží ale jen na vás. Válečnou terminologií by se dalo říct, že strategie je zmapovat - analyzovat - zneškodnit. Ale zneškodňovat opravdu až po alarmujícím výsledku analýzy, protože z řad bývalých přítelkyň vašeho muže se mohou překvapivě vyloupnout i báječné kamarádky.

. "Můj muž má neuvěřitelně protivnou bývalku. Bohužel ona nemá moc kamarádek a má stále tendence se k nám zvát, když se to nejméně hodí. Loni, když jsem byla v šestinedělí, to vygradovalo a já v rauši hormonů vydala přísný zákaz vstupu téhle osoby do našeho bytu. A už u toho zůstalo. S ní se nikdy neshodnu."

Jana (33)

Spolehněte se úplně na svoji intuici. Ta umí být v těchto vztazích nejlepším rádcem. A pokud dospějete až k zákopové válce, jsou všechny prostředky povoleny.

Dcera - druhá jediná žena jeho života

Je to jediná (může jich být i víc) jiná žena jeho života, které smí vozit ze služebních cest dárky a vám to ještě přijde roztomilé. Je přece i vaše. Občas na ni sice žárlíte, protože to, co vy z něj lámete měsíce či roky, ona zvládne jedním pohledem malého kolouška. Tuto její nesmírně cennou schopnost ale můžete využít i ve svůj prospěch, koneckonců - když si někdo dokáže říct o jedny nové botky, zvládne to i v množném čísle, že...

. "Z minulého vztahu má můj muž jedenáctiletou dceru a všechny filmy o žárlivých holčičkách blednou ve srovnání s tím, jak ona se chová. Psycholožka mi poradila, že se jí nemám vnucovat do přízně a mám počkat, až si ke mně sama najde cestu. A tak mám zaťaté zuby a radost, že aspoň bydlí v jiném městě."

Romana (27)

Problém může nastat v situaci, když tato skvostná bytost není i vaše, jen jeho a nějaké pro vás cizí ženy. Pak hrozí nebezpečí westernového stylu "kdo s koho!". V tom případě radíme: nesoupeřte, nemůžete vyhrát. Tedy pokud nejste mladší než ona.

Šéfka - sdílené velení

Pokud je manželova nadřízená opravdu dobrá šéfka, je taky pro vás zdrojem cenných informací. Ona s ním umí zacházet jako s podřízeným, zná jeho pracovní schopnosti a ví, co na něj platí. Zná jeho silné i slabé stránky a umí obou využít. A protože k němu nemá citový vztah a nežije s ním jako vy, možná umí spoustu jeho vlastností posoudit a využít jinak. Není to sice obvyklý postup, ale zkuste z ní na manželově pracovním večírku vytáhnout pár tipů.

. "Na vánočním večírku firmy, kde pracuje můj muž, jsem se vloni konečně potkala s jeho vedoucí. Trochu herdekbaba, ale fajn. Postály jsme spolu u baru a ona mi začala vyprávět, jak se muž v práci chlubil, že jsem udělala autoškolu a začala ve svých čtyřiceti jezdit. Já přitom žila v dojmu, že mu to bylo úplně jedno."

Heda (42)

Svezte se trochu na vlně ženské solidarity a zapomeňte, že zásah téhle dámy vás připravil o manželovy prémie, a tudíž přesměroval vaši dovolenou z rakouských Alp do Orlických hor. A jestli jste v opačném postavení a jste nadřízenou několika mužů, možná máte na druhé straně bariéry spojenkyni. A třeba by vám pomohla s odbojným podřízeným.





Švagrová - zdroj cenných informací

Jeho sestra může být vaše nejlepší kamarádka i noční můra, proti které je Xantipa milá holka. Ať tak či tak, je to ona, kdo ví nejvíc o zákulisí dospívání vašeho muže, a je velmi užitečné navázat s ní přátelské vztahy. Zřejmě s ním sdílela pokojíček, má stejné rodiče jako on, zná jeho první lásku.

. "Můj manžel má jednu starší a jednu mladší sestru. U nich doma vždycky válcoval ženský živel ten mužský. Po svatbě jsem na švagrové nejdřív žárlila, že se s nimi můj muž radí i o zařizování naší domácnosti, ale pak jsme se na svatbě daly dohromady a mám v nich kamarádky, spojenkyně a nadšené chůvy pro naše malá dvojčata."

Petra (34)

Skoro by se dalo říct, že pravidelné dýchánky se švagrovou jsou užitečnější než manželská poradna. Kromě tajných tipů na zacházení s manželem vám může poskytnout i cenné rady, jak dobře vycházet s tchyní a tchánem, a můžete společně a strategicky plánovat slavnostní rodinné akce tak, aby způsobily co nejméně emocionálních škod na všech stranách.

A nezapomeňte, že na ní také závisí, jestli prázdninové vytížení hlídací babičky a dědečka bude harmonické, nebo jestli se budete složitě dohadovat, který týden tam navezete svoje děti a který týden tam budou ty její.

Kolegyně - poznat a zmapovat

Je to žena (nebo ženy), s níž váš muž tráví vlastně víc času než s vámi. Být na světě všechno ideální, logicky by to měla být sympatická dáma, na kterou se může spolehnout, která ho chápavě pošle domů, když vy ležíte s chřipkou, a ještě mu poradí, co byste tak asi uvítala pod stromkem. Navíc by ovšem měla disponovat minimem sex-appealu (kvůli vašemu klidnějšímu spánku) a šťastným manželstvím.

. "K manželovi do firmy nastoupily dvě nové kolegyně hned po škole a obě podle jeho slov ,kočky‘. A začalo chlapské natřásání per. Najednou potřeboval nový oblek, sám si koupil parfém. Strašně mě to žere a moc nevím, co s tím. Možná se vypravím letos na vánoční firemní večírek v plné polní. Taky budu potřebovat nový kostým."

Iva (45)

Abyste věděla, jak moc se realita liší od ideálu, je zapotřebí vydat se, nejlépe opakovaně, na průzkum terénu. Zkuste ji poznat jak v pracovním prostředí, tak třeba na víkendovém výletu nebo pracovním večírku. Roztomilá, na první pohled neškodná myška se totiž může vlivem alkoholu a hudby měnit v agresivní šelmu.

Snacha - pomáhat, překládat, povzbuzovat

Tato žena vám nijak zvlášť pomoct nemůže, aspoň ne ve vztahu k vašemu choti. Ale od vás se jedná o akt milosrdenství, genderové pospolitosti a splátku za klidnější budoucnost. Jen vy jí můžete poradit, jak se zachází s nerudným pánem po vašem boku tak, aby se to dalo přežít. Co znamenají všechny ty neurčité signály, které váš muž vysílá. Které nepěkné vlastnosti váš syn zdělil po svém otci a jak se vůči nim obrnit.

Právě snaše vrátíte to, co do vás kdysi investovala vaše tchyně, případně svým chováním prokážete, že nejste jako ona. A pro klid v rodině - ať té vaší, té její nové nebo té široké, co je vás všech - se to vyplatí. Navíc vám může pomoct, až na vás dolehne tíže stáří či letitá otrava z vaření slavnostních večeří. A má v rukou vaše vnoučata!

Muži a ženy se krom milionů jiných rozdílů liší i v umění vytvářet podpůrné sítě. Bohužel, muži to umí lépe. Kamarádi se kryjí, tchán se zetěm si pomáhají v únikových strategiích z velkého úklidu nebo víkendového nákupu, jen my pořád nezvládáme uvést naplno v život ženskou solidaritu. Zvlášť v rodině. Je to naše smůla a mělo by se s tím něco udělat.