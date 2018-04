Tři tipy, jak ulevit v zimě vlasům. Pomohou oleje, pudr a méně laku

1:35 , aktualizováno 1:35

Zatímco tělo v zimě balíme do několika vrstev a také obličeji poskytujeme ochranu v podobě mastnějších krému, vlasy jsou na tom o dost hůře. Musí snášet nejen přechody z tepla do zimy, ale i vítr, sníh nebo čepice. Snáze do formy se dostanou díky hydrataci i přirozenému stylingu bez horkého vzduchu.