OBRAZEM: Vlasové trendy z přehlídkových mol: copy, mikádo i kudrlinky

18:43 , aktualizováno 18:43

Nevíte si rady, co s vaši účesem v nadcházející sezoně? Zkuste se inspirovat vlasovými kreacemi, které svým modelkám dali světoví návrháři. In je minimalismus i rafinovanost. Objevují se elegantní sestřihy pro dlouhé rovné vlasy, polodlouhý návrat do 80. let, stejně jako rozverné vlny.