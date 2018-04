Vlasy jako Simona!

Tak vypadalo focení s topmodelkou Simonou Krainovou pro kadeřnický salon YES VIP, který je u nás jedničkou na trhu prodlužování a zhušťování vlasů.

Topmodelka Simona Krainová pro salon YES VIP

Simona si sama nechává vlasy prodlužovat již několik let. Nejdříve si pro "své" vlasy jezdila do Paříže, ale nyní je již několik let spokojenou zákaznicí pražského salonu YES VIP. Stejně jako hvězdy Catherine Zeta-Jones, Jennifer Lopez, Fergie z Black Eyed Peas, Liv Tyler či Christina Aguilera i Simona je s metodou Hairdreams spokojená. A to také proto, protože její vlasy vypadají naprosto přirozeně a snesou i zátěž všech možných účesů, které musí na módních přehlídkách absolvovat.

Topmodelka Simona Krainová pro salon YES VIP

Více informací o prodlužování vlasů v salonu YES VIP metodou Hairdreams na webových stránkách www.yesvip.cz a spoustu zajímavých článků naleznete také na Facebooku na www.facebook.com/yesvip

Topmodelka Simona Krainová pro salon YES VIP

Salon YES VIP

prodlužování a zhušťování vlasů

Korunní 53, Praha 2 Vinohrady

+420 800 200 203

+420 604 555 000

www.yesvip.cz

www.facebook.com/yesvip