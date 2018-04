Vlaštovka, pexeso, kostky. Hračky vašeho dětství jsou zpátky

A jak vypadá dokonalá hračka podle veřejnosti i odborné poroty? V jedenácti kategoriích se utkalo celkem 106 hraček od 45 výrobců. Až na výjimky stále vedou plasty...

Kategorie Baby: Zerbra Ryan s s 28 funkcemi zábavy

Hračky pro předškolní věk: Mega – skládací hrací stůl s kostkami

Hračky pro holky: Barbie se svítícími šaty

Hračky pro kluky: Pracovní stůl Bosch s aku šroubovákem – značka Klein

Hra: LEGO Minotaurus

Kreativní hračka: Aqua sand svítící království

Vzdělávací hračka: Kidizoom – fotoaparát pro děti

Interaktivní hračka: Zhu Zhu Pets svět

Stavebnice: LEGO Rodinný dům

Venkovní hračky: Odrážedlo Yedoo TOO TOO C

Licenční hračky: Kuky

Absolutní vítěz Hračky roku 2010: Zhu Zhu Pets svět