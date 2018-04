Vlastnosti, které by měla mít správná přítelkyně

Americká novinářka a odbornice na vztahy Lisa Dailyová již několik let v otázkách vztahů úspěšně radí svým čtenářům. Zde je deset nejčastějších vlastností ideální přítelkyně, se kterými se jí muži svěřili.

Má svůj vlastní život

Umí se o sebe postarat, dbá na svůj osobní styl a najde si čas vyrazit si se svými přáteli nebo rodinou. Umí si užívat života (užít si třeba dezert v restauraci nebo procházku parkem). Neočekává od svého partnera, že bude jediným smyslem její existence. Znamená to mimo jiné, že nečeká, až se objeví nějaký muž, aby mohla začít konečně žít.

Nikdy nedělá první krok

Na toto téma se debatuje neustále a zatím se nikdo nedobral výsledku. Podle Lisy Dailyové by se ženy neměly muži podbízet a dělat první krok. Pokud například bude žena muži vždy volat jako první, nikdy nebude vědět, jestli ho doopravdy zajímá. Ženy často rozebírají ve vztahu každý krok. Muži ale takhle nepřemýšlejí, a proto jsou lépe uzpůsobeni k "lovu".

Je sexy

Ovšem na začátku vztahu jinak než později. Ze začátku by se měla vyvarovat přehnaných sexuálních narážek. Měla by spíš flirtovat pomocí letmých nesexuálních doteků. Když se vztah prohloubí, klidně si může dovolit doteky sexuálního charakteru.

Na sex si počká

Samozřejmě lidé neočekávají, že žena bude zcela nevinná a téměř neposkvrněná, ale sex by měl i tak pro pár zůstat důležitým krokem. Mnoho žen si ani neuvědomí, jak sex změní dynamiku vztahu. Při sexu se vylučuje do těla hormon oxytocin, který podle vědců způsobuje, že je žena vřelejší a pro partnera přitažlivější. Pokud se rozhodnete k prvnímu sexu s novým partnerem příliš brzy, je také možné, že nepoznáte, zda váš vztah existuje také mimo ložnici. Když žena nafoukne význam vzájemného vztahu, muž uteče. Podle Dailyové je dobré počkat s prvním sexem s novým partnerem alespoň měsíc.

Dělá drobnosti, podle kterých partner pozná, že jí na něm záleží

Přítelkyně obchodního cestujícího si všimla, že její přítel nikdy nemá čas vyprat si košile. A tak šla a koupila mu nové. On si poté najednou začal košile nechávat prát. Také svému partnerovi vyváříte, zatímco on skoro ani neví, kde je kuchyně? Neznamená to, že jakmile budete mimo, umře hlady. A co tedy? Měla byste pro něj dělat podobné věci, pokud chcete, aby věděl, že vám na něm záleží a že se staráte o jeho potřeby. A to samé by měl dělat i on pro vás. Třeba že vám v zimě oškrábe zamrzlý sníh z oken u auta.

Měla by být svému příteli tím nejlepším parťákem - tedy... parťačkou

Pomáhat mu vypadat dobře před jeho šéfem, smát se jeho vtipům a nechat ho vyniknout, když je to důležité. Samozřejmě by jí to měl sám oplácet.

Neměla by na muže tlačit

Muži mají velký odpor k jakémukoli nátlaku. Pokud svého miláčka nechcete odehnat, neměla byste mu volat nebo mailovat desetkrát denně nebo se ho vyptávat na (společnou) budoucnost. Ve skutečnosti byste také měla ze svého slovníku vyloučit slovo "manželství". Muži si chtějí vztah hlavně užít.

Nedělá žádné špinavosti

Dobrá žena nikdy nepřijímá špatné chování. Muži si váží žen, u kterých nemají zaručen úspěch se vším, co je napadne. Pokud vědí, že za vážné provinění, jako je třeba nevěra, bude následovat trest (například vyhazov z bytu), bude vás respektovat víc, a určitě si i rozmyslí, jestli to udělá, nebo ne. Dámy, vyhněte se také randění se ženáči, s muži, kteří už přítelkyni mají, a těmi, kteří vás slovně nebo fyzicky zastrašují nebo zneužívají.

Dobrá žena si vždy vybere správného muže

To znamená, že bychom si měly hledat někoho, kdo je čestný a spolehlivý. Musí s vámi jednat správně. Když říká, že někam jde, znamená to, že tam opravdu je. Mimochodem, rytířství úplně nevymřelo. Měli byste také mít podobné názory na finance (kvůli kterým se páry nejčastěji hádají). Přestože se říká, že protiklady se přitahují, šetřílci by si měli rozmyslet, jestli si začnou s chronickými utráceči.

Ví, že láska je největší částí vztahové rovnice

Jak jen dotyčná ví, že našla ten pravý, bláznivý vztah, který způsobí skoro zatmění mozku? Některé ženy láska prostě zasáhne naráz, zatímco k ostatním se láska teprve "prokousává". Muži si cení žen, které si lásky váží a které vědí, že štěstí druhých je stejně důležité jako jejich vlastní.