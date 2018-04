Vlastimil Harapes: Na scéně přes čtyřicet let

Vlastimil Harapes působil v Národním divadle v Praze celých 40 let. Začínal jako člen baletního souboru, po pěti letech získal smlouvu jako sólista baletu, od roku 1990 baletu ND 12 let šéfoval. Už pět let působí ve zlaté kapličce jako baletní mistr. Zároveň vystupuje v představení Casanova v libereckém Divadle F. X. Šaldy, kde v současné době hostuje.

Je čestným předsedou Hnutí speciálních olympiád pro mentálně postižené občany a členem nadace Zdeny Frýbové pro opuštěná a týraná zvířata. Sám si vzal již poněkolikáté pejska z útulku.

Film

PARFÉM, PŘÍBĚH VRAHA

V poslední době se mi velmi líbil film Parfém, příběh vraha natočený podle velmi pěkné knihy postavené na fantazii. Je to jedna z nejpůsobivějších knižních adaptací. Navzdory tématu není ve filmu vidět ani kapka krve, takže nepůsobí odpudivě nebo naturalisticky.

Místo

ŘÍM

To je město, kde bych dokázal žít. Už pro jeho kouzlo a mystickou atmosféru. Řím navštěvuji každoročně a ve všech ročních obdobích. Líbí se mi, že téměř každý den tam svítí sluníčko, což je úžasné pro duši, a výborně se tam dýchá.

Kniha

G. G. MÁRQUEZ: STO ROKŮ SAMOTY

Tato kniha je i přes svoji obsáhlost nesmírně čtivá, takže když jsem se blížil k poslední stránce, bylo mi líto, že bude brzy konec. Od tohoto autora mě zajímají všechny tituly. Jinak mě také zaujal životopis šéfa baletu Národního divadla Augustina Bergera. Líbila se mi i kniha, kterou o sobě skvěle napsala Maja Plisecká.

Člověk

STELLA ZÁZVORKOVÁ

a také Nataša Gollová - obě byly nejen moje kolegyně, ale také přítelkyně. Byly to rovněž velmi vzdělané a vtipné dámy. Jsem rád, že jsem měl možnost se s nimi osobně setkat.