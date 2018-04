Vlasta Horváth: Sám sebou jsem rád

Doma. Tam se cítím nejlíp.

Která vlastnost je pro vás absolutně charakteristická?

Nerozhodnost.

Kde na zemi, či mimo ni, byste rád žil?

V Česku se mi líbí. Nerad měním věci, které jsou zaběhlé.

Pro které chyby máte největší pochopení?

Pro všechny, které nejsou zásadní. A neubližují.

Na co byste měl rád talent?

Kromě toho, na co už talent mám, bych ještě rád uměl pracovat s počítačem.

Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den a nemohl se jí zbavit?

Duet Eltona Johna a George Michaela Don‘t Let the Sun Go Down on Me.

Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí vás?

Je jich víc. Třeba Něco na té Mary je.

Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Sladkosti a jiné dobroty.

Kým byste rád byl?

Na chvíli Silvestrem Stallonem nebo Jonem Bon Jovim. Ale jsem rád sám sebou.

Které své největší chyby byste se rád zbavil?

Chtěl bych umět řešit věci hned na začátku a nenechat je dojít do krajnosti.

Co by pro vás bylo největší neštěstí?

Kdybych neměl pevné zdraví.

A jak by naopak vypadala dokonale šťastná chvíle?

Když jsou všechny starosti pryč.

Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu?

Každého, kdo dělá něco, čemu věří.

Kterou historickou postavu nemůžete vystát?

Hitlera.

Koho z historie naopak obdivujete?

Edisona. Za vynález žárovky.

Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Upřímnosti, tolerance a pochopení.

A čeho si nejvíc vážíte u muže?

Schopnosti vést ostatní.

Čeho v životě nejvíc litujete?

Nelituji ničeho, protože všechno se vším souvisí. Nemá cenu litovat.

V jaké situaci lžete?

Když ten, kdo je na druhé straně, mi lže taky. Ale snažím se nelhat.

V jakém stavu mysli se právě nacházíte?

Jsem trochu zmatený.

Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují?

Možná, že ze mě dělají až moc svatého.

Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost? Jednu věc.

Malinko bych upravil jejich povahy.

Které slovo či větu příliš často používáte?

Asi ,víš co’.

Kdo nebo co je největší láska vašeho života?

Moje manželka, pak hudba a sport.

Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Své kytary.

Z čeho máte největší strach?

Ze stístěných prostor.

Řekněme, že věříte v převtělování - jako co nebo kdo byste se chtěl příště narodit?

Zajímavé by bylo být ptákem a umět létat.

Jak byste chtěl umřít?

Rychle, bezbolestně. Abych usnul a už se neprobudil.

Čeho si nejvíce vážíte u svých přátel?

Že jsou pořád se mnou. V jakékoli situaci.

Co považujete za svůj doposud největší životní úspěch?

Že jsem si k sobě našel takového člověka, jakým je moje žena. A určitě i vítězství v SuperStar.

Jak nejraději trávíte čas?

Se svou ženou, sportem a hraním s kapelou.

Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Lidé kolem mě.

Jaká je vaše oblíbená cesta?

Vzhůru.