Punková proměna mladé maminky. Dlouhou hřívu nahradil klučičí sestřih

Mladá maminka Veronika Škorňáková z Domažlic si přála nový účes, který by odrážel její aktivní životní styl. Navzdory problémům se zády se snaží být neustále v pohybu a něco dělat. „Jsem hodně aktivní a nerada sedím na místě. Ráda poznávám a objevuji,“ říká si Veronika, která si s sebou na proměnu přivezla svoji malou dceru.

„Před čtyřmi lety jsem měla neuznaný pracovní úraz a s tím souvisí i to, že jsme měli s manželem problémy s otěhotněním. Byla jsem se Štěpánkou těhotná poosmé a je to první miminko, které jsem donosila. Je to náš malý zázrak a obrovská radost,“ svěřila se půvabná maminka.

Ač je jí teprve třicet let, už se kvůli zmíněnému pracovními úrazu dostala do invalidního důchodu. V práci nosila velmi těžké věci, a když se jednoho dne ohnula, už se nenarovnala. Poranila si páteř a musela na operaci, která se však úplně nevydařila.

„Měla jsem pocit, že normálně trvá, než se člověk dostane do invalidního důchodu. Já jsem byla na konci října na operaci a v prosinci mi ho přiznali. Nevím, jestli je to uznání, že se to doktorům úplně nepovedlo. Nicméně problémy mi zůstaly. Pořád mám bolesti a běhám doktorech,“ popisuje Veronika.

Tím však její trápení zdaleka neskončilo. Pracovní úraz způsobil i to, že se málem vytouženého potomka nedočkala. „Když jsem otěhotněla, tak první věta doktorů byla, že nezbývá než těhotenství přerušit. Což jsem striktně odmítla. Protože po několika předchozích pokusech jsem neměla žaludek na to, abych sama ukončila zdravé těhotenství. Poprala jsem se s tím, a mám malou,“ vypráví Veronika.

S novým účesem by ráda našla sama sebe. „Ráda bych v tom našla svoje aktivní já a vyloženě konkrétní představu nemám.“

Veronika má vlasy husté vlasy po ramena se zhruba deseticentimetrovými odrosty, které mají v délkách a koncích měděno-zlatou barvu. Jsou nepoddajné, pevné a hodně kvalitní.

Radka Vomáčková z Hair studia Honzy Kořínka se proto nebála radikálního stylu proměny. „Budeme měnit barvu a hodně stříhat. U nás kadeřníků to znamená, že vezmu do ruky i strojek. Spodní partii odholím, vršek nechám o něco delší, ale i tak ho zkrátím na pěkný dámský střih,“ popisuje kadeřnice.

Už během střihu a barvení bylo jasné, že z usměvavé dlouhovlásky bude úplně někdo jiný. Veronika tipovala, že bude blond, nebo že dostane světlejší a usedlejší barvu. Místo toho jí kadeřnice vytvořila na hlavě růžový účes, který by jí mohla závidět kdejaká punkerka. Krátký a svěží sestřih sympatické mamince ještě přidal na půvabu.

Když se konečně Veronika uviděla v zrcadla, nevěřícně vykřikla. „Nene, hustý. Tohle jsem fakt nečekala. Jsem překvapená, hrozně v šoku, ale je to nádherný,“ děkovala kadeřnici Radce, smála se a nemohla se na sebe vynadívat.