Nový účes dojal Lucii k slzám. Konečně našla barvu, která jí sluší

Snad celé barevné spektrum vyzkoušela na své hlavě servírka Lucie z Kolína. Chvilku měla červené ombré, které ji dělala kamarádka, pak rezavou barvu, aby nakonec skončila u své oblíbené hnědé. „Jednou jsem si koupila i hodně tmavě hnědou a nechtěně mi vyšla úplně černá,“ vypráví Lucie, která momentálně svůj účes poněkud zanedbává. Delší dobu si totiž vlasy nebarvila vůbec.

Sympatická žena, která ve volných chvílích hraje šipky, dlouho přemýšlela o změně. Omrzel ji roky stejný účes. Neví však, co by ji přesně slušelo, takže se přihlásila do vlasové proměny.

„Konečně jsem našla odvahu svěřit svoje vlasy do rukou profesionálů. Chci, abyste mi vybrali nějaký účes, který by mi slušel. Abych se líbila okolí i sobě. Abych měla dobrý pocit i nový zážitek, že se o mě někdo bude starat. Těším se i na zakryté zrcadlo,“ svěřila se Lucie před proměnou.

Hlavně žádná blond

Na vlasy obvykle používá šampon i kondicionér a také keratin ve spreji. Čas od času jim dopřává i olejíček. V létě si užívá, že může nechat vlasy schnout bez použití fénu. Bez horkého vzduchu se však neobejde, když se ochladí.

Kadeřnici při proměně nechala volnou ruku, protože žádnou představu o novém účesu neměla. „Nedokážu si představit, že bych byla blondýna, to by mi asi neslušelo,“ říká Lucka.

Andreje Pavlíčkové z Hair studia Honzy Kořínka se Lucčiny vlasy vůbec nelíbily. „Jsou bez života, bez lesku a prolíná se tam několik odstínů barev. Mým úkolem tedy bylo vlasy ozdravit,“ popisuje kadeřnice.

Výrazná barva a patka

Vzhledem k tomu, že je Lucie mladá, zvolila pro ni výraznější odstín, který ji ještě u kořínků ztmavila, a zdravotní střih, jenž zahrnoval patku.

Výsledný vzhled mladou servírku úplně ohromil. Když se poprvé podívala do zrcadla, nemohla sama sebe skoro poznat. „Je to krásné. Děkuju. Jsem moc spokojená. Tohle jsem nečekala,“ pěla slova chvály na adresu kadeřnice, kterou dokonce objala. Lucie se neubránila ani slzám a nevěřícně kroutila hlavou. „Byl to báječný zážitek,“ svěřila se na závěr.