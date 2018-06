Touha po změně přivedla Zuzanu Závorkou do pražského kadeřnického studia. Už dlouho nosí stejný účes a ráda by vyzkoušela něco, co na vlasech ještě neměla. „Vystřídala jsem hodně barev. Měla jsem na sobě blond, rezavou, hnědou i tmavou, dlouhý i krátký sestřih. Mám pocit, že jsem na sobě měla asi všechno,“ směje se sympatická blondýna.

Kvůli častému stěhování měnila i kadeřnická studia, sem tam si nechala vlasy upravit od kamarádky. Ještě se jí však nepodařilo najít kadeřnici, která by jí udělala účes, jaký si Zuzka přeje. „Vždycky jsem měla nějakou představu a pak to dopadlo úplně jinak,“ popisuje.

Ráda by zůstala u své blond, protože se v ní cítí dobře, zároveň se nebrání ani výrazným barvám, jako je například růžová. „Chtěla bych zkusit nějaké barvičky. Tmavé vlasy bych však nechtěla, protože si myslím, že mi to hodně přidává na věku a nesluší mi to,“ říká Zuzka.

A ještě netuší, že kadeřnice s ní má úplně jiné úmysly. Místo růžové sáhne po metalických odstínech, které jsou o poznání tmavší, a chystá se také změnit současný sestřih.

„Je vidět, že Zuzka nebyla dlouho stříhaná, protože vlasy v koncích nejsou vůbec v kondici. Proto jsem se rozhodla, že budu více stříhat a zvolím kratší sestřih, kdy jsou přední partie o malinko delší,“ popisuje Anna Vejvodová z Hair studia Honzy Kořínka.

Už během barvení si Zuzka všimne, že na její preferovanou růžovou asi vůbec nedojde. Výsledek ji přivodí doslova šok. Jakmile před ní kadeřnice odkryje zrcadlo, málem přestane dýchat. „Ty kráso, tak to je drsné. Vůbec jsem si to tak nepředstavovala,“ vstřebávala své první dojmy z nového účesu a nevěřícně se prohlížela ze všech stran. „Je to hezké. Ale jsem úplně jiná a budu si na to muset zvyknout,“ uzavírá Zuzka.