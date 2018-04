Vladimír Mlynář tráví Štědrý den u plotny

"Tchyně je totiž skvělá kuchařka, ale knedlíky vařit neumí. Tradičně na Štědrý den tak vždy odpoledne mizím v kuchyni a čas trávím zaděláváním těsta a vařením. Naučil jsem se knedlíky připravovat podle kuchařky - mojí další specialitou jsou kynuté buchty," podotkl Mlynář.

Hned druhý den, o prvním vánočním svátku, hodí poslanec ranec na záda a se svými blízkými odjede do hor. Jeho vášní je jízda na snowboardu a tomuto sportu prý doslova propadl. Vladimír Mlynář si poprvé připnul nebezpečné prkno na boty loni v Krkonoších a v muldách pak prožíval řadu dramatických okamžiků.

"Zažil jsem mnoho posměšných pohledů od lidí na sjezdovce. Když viděli moji známou tvář, jak bradou brázdím závěje, tak se dobře bavili na můj účet. Snowboard mne ale opravdu nadchl a za pouhé tři dny jsem se naučil celkem slušně jezdit. Letos se budu pouze zdokonalovat, strašně mne to totiž baví. Lyžovat odjedeme do Špindlu, nebo do Rakouska," těší se politik.