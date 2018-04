Vladimír Čech nesnáší Santa Clause

"Mě nejvíc štve taková ta bezohledná chamtivost, která dnes převládá pod pláštíkem kapitalismu. Vánoční svátky se od časů Josefa Lady proměnily až neuvěřitelně. Moc mi vadí, že naše tradiční Vánoce jsou bez skrupulí vytlačovány Santa Clausem. Tohoto pána si snad vymyslela Coca-Cola, proto má ty červenobílé barvy. Mám strach, že sežere našeho Ježíška, jako se o to před časem pokoušel Děda Mráz," s nadsázkou a úsměvem řekl Vladimír Čech.

Obává se přitom, že z Vánoc se čím dál víc stává ryze konzumní záležitost, která přesně odpovídá jen a jen zájmům obchodních řetězců.

"Samozřejmě i já potřebuji nakoupit nějaké ty dárky a jdu se kvůli tomu prodírat davem lidí, kteří jsou na tom stejně špatně jako já. Když ale absolvuji šňůru povinných nákupů, odjedu domů na vesnici, kam před tímto blázincem můžu utéct a být s rodinou v klidu pohromadě," svěřil se Vladimír Čech.

"To je to, co mě na celých Vánocích nejvíc zajímá. Když jen tak sedím s rodinou, mám pocit soudržnosti, rodinné pohody a rozjímání o nadčasových hodnotách."