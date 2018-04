Vláda USA varovala před testy na HIV po síti

Americká Federální obchodní komise na své webové stránce varuje, že spotřebitelé by neměli důvěřovat testům, jež ujišťují, že pacienti se mohou sami doma diagnostikovat za méně než 15 minut.Na internetu je reklama více než deseti domácích testů na HIV, oznámil na své webové stránce americký Úřad pro potraviny a léky. Pouze jediný z nich však úřad povolil k prodeji. Ten vyžaduje odeslání vzorků krve na rozbor do nemocnice.Americké orgány již údajně zahájily vyšetřování společností, které jsou zapojeny do prodeje, distribuce a výboru neschválených domácích testů na HIV.Jediný domácí testovací systém, který Úřad pro potraviny a léky povolil, pochází od společnosti Home Access Health Corporation. Zájemci si odeberou vzorku krve z prstu na zvláštní papír a zašlou ji do nemocnice. Poté se mohou telefonicky, při zachování anonymity, zeptat na výsledky.