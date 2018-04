Nejdražší ústa na světě jsou zdobena 80 diamanty a stojí přes půl milionu

Každá Vladina nová kreace je úchvatnější než ta předešlá. I díky tomu má na Instagramu neuvěřitelných 697 tisíc sledovatelů a je zřejmě nejslavnější vizážistkou, která se specializuje na líčení úst. To je také důvod, proč si ji kosmetická firma Smashbox Cosmetic vybrala jako svoji vůbec první dámu, která má na starost trendy v líčení na rty.

Její první prezentací v nové pozici pak byla spolupráce s designérkou šperků Zoe Chicco, ze které vyšel mistrovský kousek překonávající dosavadní rekordy. I na tak malý prostor, jako jsou lidská ústa, dokázala vtěsnat 80 diamantů v ceně 26,5 tisíce dolarů, tedy zhruba 663 tisíc korun. Diamanty mají hodnotu 6,5 karátů. Jde zřejmě o nejdražší nalíčení rtů v historii a vypadá to, že by mohlo být zapsáno i do Guinnessovy knihy rekordů.

Talentovaná vizážistka sice pochází z Ukrajiny, ale díky svým neotřelým kreacím se dostala do popředí zájmu kosmetického průmyslu a módních magazínů a přestěhovala se do Los Angeles. Má za sebou i ocenění v několika soutěžích zaměřených na make-up.

Vynalezla vlastní styl líčení, tzv. tekoucí rty, kdy to vypadá, jako by rtěnka stékala z úst. Kromě toho vytváří na rtech i komiksové či ovocné motivy. Vedle výrazných rtěnek používá plátky zlata nebo třeba perly.