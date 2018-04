Vizážistka Simona Bártová otevírá na iDNES poradnu

PORADNA VIZÁŽISTKY SIMONY BÁRTOVÉ ZDE

„Ženy si rády listují dámskými časopisy, ale když na to přijde, víc než žhavé trendy je zajímá to, co bude právě jim na obličeji maximálně slušet,“ říká Simona Bártová, která se svou kolegyní, oděvní výtvarnicí Annou Petkovou, provozuje malé studio v centru Prahy.

Tam se specializuje zejména na svatební styling a kompletní proměny vizáže pomocí správně zvoleného make-upu.

„Asi nejradši mám kouřové „kočičí oči“,“ říká Simona, podle níž tento styl – pochopitelně v perfektním provedení – nakonec sluší skoro všem ženám.

„Nejspíš proto, že kočka dříme v každé z nás – jen ji nechat probudit.“

Vystudovaná knihovnice Simona Bártová zahájila v 90. letech slibnou kariéru v několika reklamních agenturách. Vizážistkou se stala teprve po narození dvou dětí a naléhání nadšených kamarádek, které jí radily, ať se svému koníčku – vytváření denního i večerního líčení - konečně věnuje profesionálně.

Dnes její zakázky zahrnují např. líčení módních přehlídek značky LISKA (luxusní dámské kožichy), fotomakeup pro ženské časopisy i práci pro reklamu a modeling. atd. Je vizážistkou dekorativní kosmetiky La Roche Posay (L'Oréal Paris), určené pro citlivou pleť: tato vysoce kvalitní řada se prodává pouze ve vybraných lékárnách.