Syn Westwoodové chce spálit věci v hodnotě 190 milionů kvůli punku

Svůj punkový počin hodlá provést 26. listopadu v londýnském Camdenu. Toho dne oslaví debutový singl Anarchy In The UK skupiny Sex Pistols čtyřicáté výročí.



„Že dala královna roku 2016 osobní požehnání jako punkovému roku, je pro mě nejděsivější věc, jakou jsem kdy slyšel. Hovoří o alternativní a punkové kultuře jako o věci schvalované mainstreamem. Místo toho, aby bylo hnutím změny, stal se punk muzeálním kouskem a projevuje se mu úcta,“ vysvětlil Corré magazínu Crack.

Oslavovat londýnský punk hodlá letos nejen královna Alžběta II., ale také primátor Boris Johnson. Právě ale punk se v sedmdesátých a osmdesátých letech postavil jak královně, tak bývalé britské premiérce Margaret Thatcherové a její železné politice.

„Obecná malátnost se nyní usadila v britské veřejnosti. Lidé jsou paralyzovaní. A tato paralýza se stala netečností. Lidé nemají pocit, že má jejich hlas nějakou moc. Nejnebezpečnější věcí je, že přestali úplně bojovat za to, čemu věří. Vzdali boj předem. Ale my musíme znova všecky ty sračky hodit do povětří,“ prohlásil Corré.

Joe Corré neřeší, kolik peněz svým „rituálem“ v podstatě vyhodí z okna

V roce 1977 vydali Sex Pistols píseň God Save the Queen, v níž královnu Alžbětu II. obviňují, že ani není lidská bytost a vede fašistický režim. Čtyřicet let poté jim vladařka zřejmě odpustila.

Corré, syn Westwoodové a manažera skupiny Sex Pistols Malcolma Mclarena, je majitelem společnosti Agent Provocateur vyrábějící luxusní spodní prádlo.