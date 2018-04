Bez tuků v jídle vypadáme starší, tvrdí královská nutriční poradkyně

Vivienne Talsmatová Narodila se před 56 lety

Je celosvětově uznávaná britská nutriční specialistka, expertka v oblasti zdraví a výživy.

Založila programu Rejuva Systems, který napomáhá detoxikaci, hubnutí a působí jako omlazující kúra.

Díky svým úspěchům patří mezi její klienty řada slavných osobností nejen ze společnosti, ale i z politické sféry. Ve výživě radí i členům královské rodiny.

Má vlastní řadu výživových doplňků.



Více o ní najdete na www.viviennetalsmat.com.

Jak jste se vůbec ke své profesi dostala?

Byla jsem gymnastka a reprezentovala Velkou Británii. Když jsem s gymnastikou vrcholově skončila v patnácti letech, tak jsem dál jedla tolik jídla, co předtím. Samozřejmě když nevydáváte energii a jíte pořád stejně, tak ztloustnete. A já jsem přibrala během deseti let z velikosti 36 na velikost 46. Najednou mi bylo přes třicet a byla jsem obézní. Tehdejší diety se většinou soustředily na nízkokalorické, nízkotučné potraviny a na mě to prostě nefungovalo. Většinou jsem zhubla 4 kg a za pár chvil přibrala 6 kg. Takový ten jojo efekt.

Jak se vám podařilo docílit postavy, jakou máte dneska?

Trvalo mi to tři měsíce, než jsem z velikosti 46 zhubla na velikost 40. Podařilo se mi to díky vlastnímu programu, který spočívá v tom, že člověk přijímá tři až čtyři tisíce kalorií za den. Je to sice hodně, ale je třeba, aby se živiny vešly do malého objemu potravin. Dnes všichni spěchají, zobou kdesi cosi, běží se sendvičem po cestě a trávení potom trpí, proto jsem navrhla i své produkty. K tomu všemu jsem ještě vytvořila sedmiminutové cvičení, které lze dělat kdekoli a kdykoli. Tímto způsobem žiji už dvacet let.

Velmi zajímavé je, že propagujete živiny, které mají vyšší obsah tuku a naopak zavrhujete light výrobky. Proč?

Je to vše o tom, co jsme se učili v minulosti a stále si to s sebou neseme, a tím je, že nízkotučné, nízkokalorické výrobky jsou správné. Občas chtít po člověku, aby změnil svojí životosprávu, je jako chtít po něm, aby změnil náboženství. Když se bavíte s lékaři, s trenéry a s lidmi od fitness, řeknou vám, že tuk je lehčí než svaly, ale tak to v podstatě není. Když máte kilo tuků a kilo svalů, tak pořád je to stejné kilo. Jiný je jenom ten objem. Vezměte si, že tisíc pět set kalorií potřebujete jenom na to, aby vám fungovalo srdce a plíce. Takže když snížíte příjem kalorií, tak prostě nebudete zdraví. Lidé, kteří například zhubli, mají kvůli nízkotučným, nízkokalorickým výrobkům povislou pleť, protože právě pleť potřebuje tuk, aby byla vypjatá. Takové hubnutí je k ničemu. Jídlo musí být radost a ne stres.

Máte za sebou i spolupráci s VIP osobnostmi, jako jsou zpěváci, herci či královská rodina. Jak jste se k nim dostala?

Máte pravdu, mezi mými klienty opravdu tito lidé jsou. Poprvé mě doporučila moje klientka, kadeřnice, která zhubla velmi rychle. Jednou stříhala jednu slavnou osobnost, a ta jí nechtěla věřit, že nebyla na liposukci, ale u výživové poradkyně. Jak vidíte, pro každého je důležitý výsledek. Znám mnoho specialistů, kteří pracují tak, že vám dají papír s doporučením, kolik kalorií máte za den sníst, a to je všechno. Já ke všemu poskytuji i čtyřiadvacetihodinový servis. Není to jen hodina u mě v praxi, je to i telefonát, jehož prostřednictvím si další den ověřím, zda bylo vše v pořádku a klient je spokojen. Všichni lidé, kteří mne navštěvují, mají možnost mi kdykoliv zavolat. Já jim vždy ráda zodpovím veškeré dotazy.



Máte jednoduché pravidlo stravování, které říkáte svým klientům?

Hlavní je, aby všichni jedli to, co mohou utrhnout ze stromu nebo ze země, nejlépe domácí potraviny. Miluji mandlové mléko a vždy si ho doma dělám sama. Nemáte v něm pak dalších deset ingrediencí, které tam dávají výrobci.

Vaříte doma ráda a často?

Miluji vaření a myslím si, že jsem v něm velmi kreativní. Nejraději dělám polévky na různé způsoby. Do mixéru dám ingredience a za pár minut je polévka hotová. Často říkám, že mám tukovou dietu, kterou ráda doporučím všem klientům. Možná se budete divit, ale otázka tuků je jeden z největších omylů zdravého stravování. Zbavovat se tuků v potravinách má za důsledek to, že lidé vypadají starší, než jsou, mají mnohem víc vrásek, které odstraňují botoxem. Neříkám, že dieta má být složená jen z tuků nebo jen ze zeleniny. Všechno by mělo být vyvážené, jelikož vše je důležitá součást našeho jídelníčku, aby byl člověk štíhlý a zároveň zdravý.

Najde se ve vašem jídelníčku ještě nějaký ten občasný prohřešek?

Budete se divit, ale na hranolky s tatarkou opravdu chuť nemám. Největší problém pro mě bylo vyřadit z jídelníčku mléčné produkty. Byla jsem doslova závislá na sýrech či másle. Už si je však nekupuji v obchodech, protože si myslím, že proces, než se dostane potravina na prodejní pult, je skutečně velmi nezdravý. Pokud mám na něco mléčného chuť, zajdu si čas od času na farmu. Pokud si chci dopřát něco sladkého, dám si na chleba či banán domácí med. Neodpírám si nic, ani čokoládu. Vše je třeba dělat s rozumem, a jestli většinu času žijete zdravě, není třeba si zakazovat sem tam i nějaký ten hřích. Je důležité naučit se poslouchat své tělo

Jak pohlížíte na detox?

Tělo je samočistící organismus, ovšem velký problém je, že toxinů kolem nás v posledních letech znatelně přibylo a tělo je všechny nezvládá likvidovat, proto je dobré mu pomoci. Naše tělo je mnohdy přetížené, a i když žijeme maximálně zdravě, není na škodu mu detoxem trochu ulevit. V čínské medicíně se říká, že se tělo má detoxikovat podle ročních období, tedy čtyřikrát. Jenže dneska se nám roční období slévají, místo čtyř už jsou často jen dvě. Takže já detoxikuji dvakrát ročně dva týdny, většinou v lednu nebo únoru před jarem a poté po létě.