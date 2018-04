Vítová bude na Štědrý den v práci

"Naštěstí se to ale předtáčí odpoledne, takže pak hned pojedu za rodiči, nemusím tam být až do sedmi do večera," řekla.

Na druhou stranu bude ale Vítová slavit Štědrý den dvakrát. Nejdřív se svým přítelem Petrem Jáklem a pak s rodiči v rodném Rodově u Hradce Králové.

"Ty první Vánoce budou bez kapra, to bych už pak druhý den nemohla, takže uděláme suši a kapra pak budu mít u rodičů. A jestli dodržujeme nějaké tradice? Hodně dárků," směje se šestadvacetiletá blondýnka.

Na půlnoční mši nechodí, protože u nich ve vesnici není. Napraví to ale většinou o den později nebo na Štěpána. "Koledy nezpíváme. To bych nikomu neudělala, obzvlášť ne o Vánocích, ale pouštíme si koledy z CD," dodala.

Vzhledem k tomu, že žije v Praze a s rodinou se moc nevídá, využívá Štědrý den k tomu, aby si se svými nejbližšími pořádně popovídala.

Co jí ale dělá těžkou hlavu, je cukroví. "Já jsem nepekla, ale cukroví jsme dostali od maminek už asi před týdnem. Takže se mi nedaří dodržovat můj dietní plán, že před Vánocemi zhubnu, abych se pak mohla nacpat. Myslím, že co jsem během podzimu zhubla, tak ještě do Vánoc naberu," poznamenala rosnička.