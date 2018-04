Vítězným příběhem se stala Snídaně v Benátkách

10:47 , aktualizováno 10:47

Do valentýnské soutěže o nejromantičtější zážitek s partnerem/partnerkou, vyhlášené v půlce ledna, přišlo do pátku 16. února téměř čtyřicet příběhů čtenářů iDNES. Pisatelé posílali nejen příběhy, ale také zamilované básně. Za vítězný text "Snídaně v Benátkách", získává jeho autorka Jitka Kubalenková poukázku na večeři pro dva v hodnotě 2000,- Kč v restauraci Tour de France v Praze 2. Vítězný příběh si můžete přečíst ZDE. Podívejte se do fotogalerie na snímky restaurace.