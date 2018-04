Vítězka soutěže nikdy nebyla na kosmetice a teď si užívá masáže křišťálem

Katka se podle své maminky Lenky o kosmetiku ani o módu nikdy moc nezajímala. "Po tátovi vystudovala strojařinu a je spíš technický typ, takže jsem jí napřed vůbec nevěřila, že něco takového vyhrála. Nezdálo se mi, že by zrovna ona o takovou cenu někde soutěžila."

Katka je totiž studijní typ. V lednu složila státnice a dál pokračovala v doktorském studiu, které ale nedávno opustila. "Nechala jsem toho, protože šlo jen o samou teorii a trochu mě děsila i představa, že bych zůstala pracovat na fakultě. Raději bych své znalosti zužitkovala v praxi," prozradila sympatická inženýrka, která si hledá práci a zároveň si užívá poslední prázdniny.





Do lázní Velichovky to naštěstí s maminkou neměly daleko. Bydlí totiž ve vsi nedaleko Hradce Králové, odkud je to jen asi padesát kilometrů. Katka byla nejvíc ze všeho zvědavá, co ji tu čeká. Ve vítězném balíčku pro dvě bylo totiž kromě ubytování a plné penze zahrnuto i pět procedur zaměřených na krásu.

"Je moc příjemné, když vás někdo tak opečovává," usmívala se pětadvacetiletá slečna, kterou jsme zastihli na kosmetickém lůžku při Cristalline masáži.

Ona ani její maminka si předem nedovedly představit, co se vlastně pod názvem Cristalliene masáž skrývá. "Je to nějaká maska?" Vyzvídala paní Lenka, zatímco Katka už byla v péči kosmetičky Romany, která jí obličej jemně masírovala dvěma křišťálovými hranoly.





Kameny ležely předtím ve studené vodě s mořskou solí a vitaminem C. "Křišťál vytahuje z těla negativní energii a pročišťuje tělo. Díky svému tvaru můžeme krouživými pohyby působit tlakem víc do hloubky," vysvětlila jí Romana.

Pragmatická Katka sice na esoterický význam kamenů moc nevěří, ale o to víc si proceduru užila jako příjemnou formu relaxace. Kosmetička jí napřed kameny promačkala reflexní body na obličeji, pak přešla na krk, trapézy, dekolt a od brady postupovala výš po obličeji.

Součástí téhle služby je i líčení, ale o to Katka už nestála. "Stejně půjdu v tomhle horku hned do sprchy, takže by to nemělo cenu," usmívala se, zatímco maminka nesouhlasila. "Měla sis to alespoň vyzkoušet. Viděla bys, jak bys prokoukla," radila jí.





To paní Lenka má s kosmetikou víc zkušeností, i když ne jen ty dobré. "Přestala jsem na kosmetiku chodit, protože po jedné návštěvě jsem šla rovnou na nákup a sousedky se mě ptaly, co se mi stalo, jestli nejsem nemocná. Ale na čem si vyloženě doma ujíždím, to jsou voňavé koupele," svěřila se a na bylinkovou koupel s mořskou solí a vitamínem C, kterou tu vyzkoušela, nedala dopustit.

"Dřív jsem věděla, že existují nějaké Velichovky, ale myslela jsem si, že jsou to staré omšelé lázně, kam jezdí jen nemohoucí, kteří musí rehabilitovat. Jsem opravdu překvapená, jak je to tu krásné," rozplývala se a ještě nám kladla na srdce, ať nezapomeneme pochválit také výborné jídlo.

"Mám teď takový nápad, že si tu s manželem od příštího roku zavedeme každoroční tradici a zaplatíme si tu čtyřdenní pobyt s vybranými procedurami," vysnila si paní Lenka.