Vítejte ve světě módy Adiny Mandlové, Nataši Gollové a Oldřicha Nového

Máte rádi filmy pro pamětníky? Dobu, ve které bylo idolem filmových divaček podivuhodné zjevení jménem Kristián, dámy nosily úžasné šaty a všichni pili šampaňské?

Bývalou učitelku Vlaďku Dobiášovou fascinují od dětství. Kvůli nim se stala majitelkou největší soukromé sbírky oblečení z třicátých a čtyřicátých let, kterou od roku 1989 občas vystavuje. Její sbírku dnes tvoří tisíce šatů, kabátů, bot, kabelek, doplňků. Nejstarší jsou z třicátých let, na které se nejvíce zaměřuje, ale sbírka se rozrostla i o kousky mladší.

Mnohé mají příběh. Jako třeba světle zelené dlouhé šaty. To takhle jednou přišla za paní Vlaďkou do kanceláře stará dáma. Celá ostýchavá prosila, jestli by se tam nemohla podívat. Že má na ten dům vzpomínky, že tam dělala hospodyni. Pak z ní vypadlo, že pracovala pro Adinu Mandlovou. Ukázala, kde měla herečka ložnici, pěkně si popovídaly. Za pár dnů paní přinesla malou blýskavou kabelku. A pak zelené šaty. Adina jí je kdysi dala, ale to víte, už jí nejsou k ničemu.

Mezi unikáty patří klobouk herečky Olgy Scheinpflugové, motoristická kukla architekta Edvarda Rechziegela, zelený klobouček Nataši Gollové, šátek Oldřicha Nového. Hrál v něm ve filmu Kde alibi nestačí, nosil jej i v civilu.