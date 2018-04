Dana vážil 225 kilo, ke zhubnutí mu pomohlo až přiznání k homosexualitě

„Chci děti a rodinu, ale takhle si nikoho nenajdu. Jsem strašně tlustý,“ říkal na začátku své cesty za vysněnou postavou Dana. Zkušený trenér Chris Powell mu dal šanci a přijal ho do svého hubnoucího programu v pořadu Vítej v novém těle.

Jeden rok tak čtyřiačtyřicetiletý Dana pod dohledem odborníků postupně měnil svou postavu. Celý hubnoucí program je rozdělen do čtyř fází po třech měsících.



Výcvikový tábor a přiznání k zneužívání

Na začátku ho čekal týden s trenérem Chrisem ve výcvikovém táboře v Institutu zdraví a dlouhověkosti. Tady podstoupil všechna vyšetření a dozvěděl se, co má jíst, a naučil se správnému cvičení. Nakonec se ale ukázalo, že největším problémem je psychika.

„Dana je odhodlaný, má charakter, má osobnost, ale je poznat, že se snaží něco skrýt. Proto se celé ty roky přejídal,“ uvedl trenér Chris Powell.

Než se Dana vrátil z výcvikového tábora domů, Chris mu připravil překvapení a nechal mu předělat celý dům. Součástí přestavby byla i nová kuchyň a nové stroje na cvičení.

Pozměněné prostředí mělo být motivací v hubnutí. Cílem je totiž shodit za tři měsíce neuvěřitelných 50 kilo. Pokud to dokáže, Chris mu zařídí vytouženou výuku zpěvu.

Dana se opravdu snaží, dře každý den, jenže neustále ho tíží tajemství. I když u něj Chris bydlí a pomáhá mu, muž občas ujede a tajně sní jídlo z fast foodu. Když na to Chris přijde, Dana se mu v slzách svěřuje, že byl v dětství zneužívaný. I proto si sebe neváží a přejídá se celý svůj život. Nakonec i přes porušení režimu dokáže za první tři měsíce shodit 50,5 kilo a dostane učitele zpěvu.

Stěhování a zdravotní potíže

V další fázi hubnutí musí Dana shodit 30 kilo, Chris se od něj odstěhuje a on je na všechno sám. Hubnutí se komplikuje. Čeká ho setkání s bratrem, které mu Chris domluvil. Oba mají vystoupit na společném koncertě. Dana ale neshazuje tolik, kolik by potřeboval.

VIDEO: 44letý Dana Baker zhubl za rok 92 kilogramů

Věnuje se zpěvu a polevuje ve cvičení i stravě. Navíc se u něj projevil i zdravotní problém. Dana má přetržený přední křížový vaz a měl by jít na operaci. Ta se nakonec odkládá, ale musí se více šetřit a koleno při cvičení tolik nezatěžovat.



Po půl roce, kdy Dana stoupl na kontrolní váhu, má 165 kilogramů. Podařilo se mu tedy shodit místo 30 jen 13 kilo. Chris ho ale povzbuzuje a dává mu další úkol. Ve třetí fázi musí zhubnout dalších 50 kilo, aby získal plastickou operaci a zdarma mu odstranili přebytečnou kůži.

Zmrzlina, pizza a další přiznání

Dana se sice snaží, ale zároveň se hodně věnuje zpěvu a svým známým a Chris má starost, jestli to jeho úsilí nezastaví. Po devíti měsících musí vážit 112 kilo nebo méně, pak by splnil úkol. On ale nakonec shodil „jen“ 18 kilo. „Za vším je jídlo,“ přiznává Dana. Chris Powell o tom už ví, protože mu celý rok proplácí účty za jídlo a na nich se objevila pizza, zmrzlina a další věci, které jíst nesmí.

Pořad Vítej v novém těle vysílá každý den Prima MAX. Dobrovolníci s těžkou obezitou se pod vedením trenéra Chrise Powella snaží za rok bezpečně zhubnout polovinu své tělesné hmotnosti.

„Dokud nepřijdeš na to, co tě k tomu vede, nemůže být tvoje proměna úspěšná,“ vysvětlil mu trenér.

Poté se mu Dana přizná, že jeho největším problémem je homosexualita a bál se to přiznat. Důvodem jeho nabraných kil je to, že se s tím musel celý život vyrovnávat. Chris mu děkuje za odvahu a věří, že to Dana za poslední tři měsíce dokáže a shodí požadovaný počet kil.

Za 365 dní a 92 shozených kil

Na závěrečném setkání čeká celá rodina. Dana to nakonec dokázal a shodil za rok neuvěřitelných 92 kilogramů.

Po skončení natáčení se Dana přiznal své rodině k tomu, že je homosexuál. Všichni ho přijali a pravidelně se navštěvují. Dana dál dodržuje zdravou stravu a pravidelně cvičí.