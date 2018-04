Víte, kolik máte v krvi cholesterolu?

Co je to cholesterol? • cholesterol je tuk, který si tělo vyrábí v játrech a zároveň ho čerpá ze stravy

• cholesterol není a priori škodlivý, je naopak nezbytný k tvorbě některých hormonů a žlučových kyselin, škodlivé je jeho nadbytečné množství

• rozlišuje se na takzvaný "hodný" neboli HDL a "zlý" neboli LDL cholesterol

• LDL cholesterol se snadno ukládá na cévních stěnách, které se tak zužují, kvůli čemuž mimo jiné stoupá krevní tlak a rovněž se zvyšuje riziko infarktu

• HDL cholesterol naopak pomáhá z těla odstraňovat škodlivý cholesterol, avšak v těle je mnohem více LDL cholesterolu než HDL cholesterolu

• hladina cholesterolu by neměla přesáhnout hodnotu 4,9 mmol/litr krve, u dětí maximálně 4,4 mmol/litr A kolik ho máte? Hodnota cholesterolu je jedním z ukazatelů zdravotního stavu, o který by se člověk měl zajímat. Změnou životních návyků ji může sám ovlivnit. • Choďte na kontrolu. Každý člověk by měl jít alespoň jednou za dva roky na komplexní preventivní prohlídku ke svému praktikovi. Lékař vás k ní vyzývat nemusí, je ve vašem zájmu se sami objednat. Prohlídku platí pojišťovna.

• Každý by měl vědět, kolik má v těle cholesterolu. Lze to zjistit z rozboru krve, vyšetření provádí praktický lékař, stejně jako měří hodnotu krevního tlaku a podobně.

• Lidé se zdravotními potížemi by měli chodit na kontrolu častěji, ani oni však nemusí spoléhat jen na léky, protože i jejich potíže lze do jisté míry upravit změnou životních návyků.