Víte, jak bude stárnout vaše tělo?

Mysl

Mozek dosáhne své největší velikosti kolem dvaceti let a poté už se jen zmenšuje, uvádí server msn. Ve čtyřiceti už začnete pociťovat výpadky paměti, významnou ztrátou paměti trpí celá třetina sedmdesátníků. Většinou mají problém najít správné slovo a zapamatovat si jména cizích lidí. Kolem deseti procent lidí starších sedmdesáti let trpí Alzheimerovou chorobou.

Odborníci však upozorňují, že ztráta paměti a úbytek kognitivních funkcí nemusí být vždy nevyhnutelný. Celá řada výzkumů prokázala, že cvičení mozku a pravidelný pohyb udržují v kondici nejen tělo, ale i mysl a paměť.

Zrak

Vaše oči se začnou měnit už ve třiceti letech. Čím starší budete, tím větší problém budou mít přizpůsobit se změnám světla. Až vám bude šedesát, vaše panenky budou mít o třetinu menší velikost než ve dvaceti. Oční čočky se stanou méně flexibilní a mohou se zakalit. Budete mít také nepříjemný pocit suchých očí, protože oči produkují méně slz. Vidění bude méně ostré. Většina lidí starších pětapadesáti let potřebuje alespoň část dne nosit brýle.

S věkem se také snižuje schopnost periferního vidění. Problémem se pro vás stane ostré světlo a valné to nebude ani s nočním viděním (problémy s nočním viděním mohou být jedním ze signálů rozvíjejícího se zákalu). Přidružit se mohou i zrakové klamy jako například spirály a podobně. Ty jsou většinou neškodné, ale pokud jsou intenzivní a opakují se často, mohou být příznakem odchlípnuté sítnice.

Vlasy

Vaše vlasy ztratí barvu a budou tenčí a křehčí. Melanin, pigment produkovaný melanocyty ve folikulech, dodává vlasům barvu, ale po třicítce jeho produkce klesá. Právě tehdy si nejspíš všimnete prvních šedivých vlasů. Jakmile folikuly s jeho produkcí ustanou úplně, vlasy vám kompletně zešednou.

Téměř každý člověk má zkušenost s řídnutím vlasů, které je spojené s postupujícím věkem. Přibližně u dvou třetin mužů začne být znatelné plešatění v šedesáti letech. Zatímco vlasy žen obvykle nevypadávají, ale stanou se tenčími a křehčími. Naopak ochlupení v obličeji může hrubnout.

Sluch

V průběhu času se mění struktury v uchu: bubínky slábnou a jemné řasinky uvnitř hlemýždě mohou být poškozené. Buňky v těchto řasinkách zachycují zvukové vlny a transformují je do signálů, které nervové buňky přenášejí do mozku. Pokud se tyto buňky poškodí, budete mít potíže zejména se zvuky vysokých frekvencí (zvlášť v hlučném prostředí). Prokazatelná ztráta sluchu postihuje třetinu lidí ve věku od pětašedesáti do sedmdesáti let a polovinu osob starších pětasedmdesáti let.

Kůže a nehty

S přibývajícím věkem souvisí i tvorba vrásek a ochabující kůže. Vnější vrstva kůže, epidermis, slábne. Zmenšuje se počet melanocytů obsahujících pigment. Ty zbývající zvětšují svou velikost a kůže tak získává bledší, tenčí a průhlednější vzhled. Mohou se objevit tmavé oblasti známé jako stařecké skvrny. Vaše mazové žlázy budou produkovat méně tuku a kůže tak bude mít tendenci k vysušování. Bude také náchylnější k bradavicím a dalším kožním výrůstkům.

Nehty na prstech u rukou a nohou rostou pomaleji a získají žlutavé zabarvení. Budou křehké a zakalené.

Srdce

Postupem času je srdce čím dál tím větší. Je to dáno zesilováním a bytněním jeho stěn, které navíc negativně ovlivňuje jeho fungování. Srdeční chlopně se stanou tlustší a tužší, což se podepíše na vašem krevním tlaku. Budou se u vás častěji vyskytovat arytmie. Negativní důsledky věku na činnost srdce můžete zmírnit pravidelním cvičením.

Tělesný tuk

Mezi pětadvacátým a pětasedmdesátým rokem se množství tělesného tuku zdvojnásobí. Jeho množství lze ovlivnit pravidelným pohybem a vyváženou stravou. I přesto se vám ale tuk bude ukládat i na místech, kde jste se s ním zatím nepotýkali (jde především o hruď, krk, podbřišek, stehna a hýždě). Navíc začne tuk mnohem víc obalovat i vnitřní orgány.

Svaly

Svalová vlákna se spolu s věkem zmenšují. Tělo totiž s přibývajícími roky pomalu svalovou tkáň nahrazuje. Většinou jsou svaly nahrazeny tuhou vazivovou tkání, která je nejzřetelnější na rukou, jimž dodává kostnatý a vyhublý vzhled. Množství svalů, které s věkem ztratíte, je determinováno geny.

Objem svalové hmoty se začne zmenšovat už kolem třiceti let. Sedmdesátníci mají většinou minimálně o dvacet procent svalů méně, než měli před čtyřmi desítkami let. Svaly ztrácejí svou flexibilitu a tonus (a to i v případě, že budete pravidelně cvičit).

Sexualita

Menopauza u žen může způsobit náhlé a dramatické změny. Prsa v průběhu času ztuční, klesnou, ztratí svou velikost a plnost. Poševní svaly ztratí tonus. Velmi pravděpodobně se objeví pokles libida a spolu s tím, jak vaginální stěny slábnou, se pohlavní styk může stát velmi nepříjemným. Menopauza se typicky objevuje mezi pětačtyřicátým a pětapadesátým rokem, ale perimenopauza se může dostavit už kolem pětatřiceti.

Pokles produkce hormonů se spolu s věkem dostavuje i u mužů. Kolem čtyřicítky se snižuje produkce testosteronu. Většinou se jedná o postupný proces, se kterým nesouvisí žádné viditelné problémy. Přibližně dvacet procent šedesátníků má však nízkou hladinu hormonů.

Muži produkují menší množství spermatu a také u nich dochází k poklesu libida. Objevují se problémy s dosažením a udržením erekce.

Kosti

V průběhu života se naše kosti neustále obnovují. Protože se tato obnova však s věkem zpomaluje (u většiny lidí k tomu dochází kolem třicátého roku), objem kostní hmoty a její hustota klesá. Tento proces je nejrychlejší u žen v průběhu a po menopauze. Vaše páteř začne být méně pevná a může se začít křivit. Zmenší se vám meziobratlové ploténky, takže se sníží i vaše tělesná výška. Kosti budou poréznější, křehčí a náchylnější ke zlomeninám.

Klouby

S přibývajícími roky se vaše klouby stanou tužšími a méně flexibilními. Klesne produkce tekutiny zajišťující jejich promazávání, tím může dojít k poškození chrupavky. Kolena a kyčle degenerují. Všechny tyto změny budou příčinou bolesti, zánětů a zatuhnutí. Většina osob starších šedesáti let má zkušenost s nějakými problémy s klouby, ať už se jedná o tuhnutí nebo přímo artritidu.