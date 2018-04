Víte, co jíte? Návod, jak správně číst obaly

Bubliny s procenty na potravinách byste neměli přehlížet. Podle jednoho výzkumu si lidé z evropských zemí podle nich byli schopní v 80 procentech případů vybrat zdravější potraviny. Vyznat se v nich není těžké, chce to jen trochu cviku. Označení se jmenuje GDA, zkratka pochází z anglického spojení Guideline Daily Amounts, které by se dalo přeložit jako doporučená denní dávka. Někdy proto narazíte na českou zkratku DDD.

Dodržte denní dávky

Co to znamená? Doporučená denní dávka je vědecky stanovené množství jednotlivých živin, které by člověk do sebe měl dostat během dne, aby si udržel dobré zdraví. Je důležité uvědomit si, že doporučené denní dávky platí pro dospělé. Pro děti se tyto dávky liší, a to podle věku i pohlaví. Najdete je například na webových stránkách www.vyzivadeti.cz.

Doporučená denní dávka uváděná na výrobcích odpovídá dennímu energetickému příjmu 8 400 kJ, tedy 2 000 kcal, přičemž 50 - 55 procent energie je kryto sacharidy včetně cukrů, 30 - 35 procent z tuků a 10 - 15 procent z bílkovin. Energetický příjem je stanoven tak, aby odpovídal potřebě průměrně aktivní ženy. Přijatá energie by pak pro ni měla být kryta konzumací 250 - 275 gramů sacharidů, 65 - 75 gramů tuků a 50 - 75 gramů bílkovin.

Mladý těžce pracující muž nebo sportovec by s 8 000 kJ nevystačil, může přijmout až 12 000 kJ. Naopak méně by měla přijmout starší žena, která se příliš nehýbe, má pomalejší metabolismus a třeba už několikrát v životě držela dietu. Modelové příklady s uvedenou doporučenou spotřebou najdete na webových stránkách www.gda.cz.

Hodnoty v ikonkách se uvádějí na kus, pokud se jedná o menší balení, které většinou konzumujeme celé (například jogurt či čokoláda). Jde-li o větší balení, u něhož se předpokládá, že ho člověk nesní najednou, jsou hodnoty uváděny na porci. Tu je nutné na značení dobře sledovat. Někdo by se mohl mylně domnívat, že hodnoty jsou uvedeny na celé balení, a přijímal by tak mnoho energie navíc. Gramáž porcí bohužel není uváděna ani u obdobných potravin jednotně, upozorňuje Iva Málková ze společnosti STOB.

Zvykněte si na kalorie

Trochu by vás mohly poplést jednotky, v nichž je energie uváděna. Jsou to kilokalorie, což je všude ve světě běžné. U nás se většina produktů označuje v kilojoulech. Je třeba si uvědomit, že 1 kilokalorie = 4,2 kilojoulu. Takže pokud je na obale uvedeno třeba 350 kcal, odpovídá to zhruba 1 500 kJ.

Pozor také u cukrů. V ikonce uvádějící množství cukrů se nejedná o celkové množství sacharidů, ale o množství přidaného cukru. Takové označení by mohlo mylně vzbudit dojem, že výrobek obsahuje celkově málo sacharidů.

V ikonce "sodík" je uvedeno množství sodíku, což by mohlo svádět k zaměňování s množstvím obsažené soli, které však zjistíte teprve tak, že množství sodíku vynásobíme koeficientem 2,5.

Množství soli, a tedy i sodíku, by si ve stravě měli hlídat zejména lidé s vysokým krevním tlakem. Informace na obalu mohou být rozšířeny ještě o údaje o obsažených vitaminech a minerálních látkách a o jejich podílu v doporučené denní dávce. Jedná se o přesně stanovené hodnoty, které uvádějí množství jednotlivých vitaminů a minerálních látek potřebných k udržení dobrého zdravotního stavu člověka. Tyto údaje bývají uvedeny v souhrnné tabulce umístěné obvykle na zadní straně obalu.