Víte, co je to homocystein?

Co je to homocystein? • je to aminokyselina

• patří mezi základní stavební jednotky bílkovin

• je poměrně agresivní, takže zřejmě poškozuje cévy

• dá se zjistit jeho hladina v krvi

• podléhá velmi složitému metabolismu, který ovlivňuje řada vitaminů

• částečně se vylučuje močí Co zvyšuje jeho hladinu? • kouření. Krev kuřáků obsahuje velmi nízký obsah vitaminu B 12 a kyseliny listové

• používání hormonální antikoncepce

• život ve velkých městech

• vyšší hladinu homocysteinu lze i zdědit

• zřejmě i alkohol

• strava, v níž je málo kyseliny listové