Zkuste třešňový cheesecake s bílou čokoládou podle živého receptu

Třešňový cheesecake z bílé čokolády

Máčení: 2 hodiny, příprava: 45 minut, chlazení: 2 hodiny

Na 12 porcí

Korpus:

225 g vlašských ořechů, máčených 6 až 8 hodin, znovu usušených

48 g datlí Medjool

30 g palmového cukru

20 g kakaového prášku

44 g kousků kakaových bobů

1/8 lžičky mořské soli

Náplň:

360 g kešú ořechů, máčených 2 hodiny

235 g základního ořechového mléka (31 g ořechů dle volby a 200 ml vody)

255 g agávového sirupu

60 ml citronové šťávy

30 ml vanilkového extraktu

30 ml lecitinového prášku

164 g rozpuštěného kakaového másla

Posyp:

310 g vypeckovaných čerstvých nebo rozmrazených třešní

Příprava korpusu:

1. V kuchyňském robotu rozemeleme vlašské ořechy na mouku (a).

2. Přidáme datle a palmový cukr a mixujeme, až se směs promísí.

3. Přidáme kakaový prášek, kousky kakaových bobů a mořskou sůl a mixujeme tak dlouho, až se směs začne lepit (b).

4. Stranou si dáme 60 g směsi na posyp.

5. Směs rozprostřeme ve stejnoměrné vrstvě na dno dortové vyklápěcí formy o průměru 23 cm vyložené pečicím papírem (c).

6. Směrem od středu směs pevně upěchujeme až k okrajům (d).

7. Povrch korpusu včetně okrajů zarovnáme a uhladíme (e, f).

Příprava náplně (živé bílé čokolády):



1. Nejprve si připravíme ořechové mléko rozmixováním 31 g (vážených za sucha) máčených ořechů ve 200 ml vody a následným scezením přes jemné sítko. Mandle namáčejte 8 - 12 h, vlašské ořechy 6 - 8 h a kešú, para a lískové ořechy 2 hodiny.

2. Do vysokovýkonného mixéru dáme kešu ořechy a nalijeme ořechové mléko, agávový sirup, citronovou šťávu a vanilkový extrakt. Rozmixujeme na velmi hladkou směs. Přidáme lecitinový prášek a kakaové máslo a znovu rozmixujeme.

3. Náplň nalijeme na korpus (g).

4. Povrch uhladíme roztírací lopatkou (h).

5. Na náplň rozmístíme třešně (155 g). Mezi jednotlivými třešněmi ponecháme stejně velké mezery (i).



6. Třešně opatrně ponoříme do náplně pomocí párátka (j), aby vznikl puntíkatý vzor. Můžeme je také naskládat na korpus a zalít náplní.

7. Zbývající třešně rozmístíme do mezer na povrchu a opatrně vtlačíme do náplně prstem tak, aby byly do poloviny ponořené v náplni (k).

8. Povrch posypeme uschovanou směsí, kterou jsme použili na korpus (l).

9. Hotový dort dáme do mrazáku a necháme tuhnout 2 hodiny. Před podáváním ho rozmrazíme.

Cheesecake lze skladovat v mrazáku 1 měsíc, v chladničce vydrží 3 dny.