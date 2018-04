Vitaminy C a E srdce neochrání

Ve studii zkoumající účinky těchto vitaminů při srdečních onemocněních u mužů bylo dokonce zjištěno zvýšené riziko krvácivé mozkové mrtvice. Toto nebezpečí bylo navíc spatřeno už v nejméně jedné předchozí studii tohoto typu.

"Kromě otázek, zda vitaminy pomáhají, bychom se také měli zaměřit na otázku potencionálních škod," říká doktorka Barbara Howardová, odbornice na výživu z výzkumného institutu Medstar v Hyattsville v Marylandu. Doktorka Howardová sice nehrála ve zmíněném výzkumu žádnou roli, ale studii zhodnotila a posléze prezentovala na konferenci American Heart Association. Výsledky studie byly také publikovány v Journal of the American Medical Association.

Již v předchozí studii bylo zjištěno, že muži kuřáci užívající vitamin E měli zvýšené riziko krvácivé mozkové mrtvice, a ani další výzkumy nezjistily žádné výhody vitaminu E pro srdeční zdraví. Co se týče vitaminu C, některé výsledky ukazují, že by snad mohl být účinný při rakovině, ale rozhodně není schopný s ní přímo bojovat. Předešlé studie u žen se zvýšeným rizikem srdečních problémů také zjistily, že užívání vitaminu C nezabraňuje infarktu.

Nebezpečí vitaminu E

Nejnovější a nejrozsáhlejší studie Physicians Health Study zkoumající vitaminy C a E byla vedena doktory Howardem Sessem a J. Michaelem Gazianem z Harvardu. Výzkumu se zúčastnilo 14 641 mužů ve věku padesáti let a výše včetně pěti procent těch, kteří měli srdeční problémy již v roce 1997, kdy studie započala. Muži byli rozděleni do čtyř skupin a dostávali buď vitamin E, C nebo obojí, či falešné pilulky. Dávka vitaminu E byla 400 mezinárodních jednotek obden, vitaminu C dostávali 500 miligramů denně.

Na nákupech drahých vitaminů můžete klidně ušetřit.

Po zhruba osmi letech nebyla zaznamenána žádná pozitivní změna v počtu infarktů, mrtvic nebo jiných úmrtí spojených se srdečními problémy v žádné skupině. Nicméně třicet devět mužů užívajících vitamin E utrpělo krvácivou mozkovou mrtvici oproti třiadvaceti ostatním, což znamená až o 74 % vyšší riziko mrtvice pro ty, co vitamin E užívali. Studie byla podporována Národním institutem zdraví a několika výrobci vitaminů.

Zázračné vitaminy?

"Výsledky byly tak jasné, že je jen velmi nepravděpodobné, že by se nějak lišily, pokud by byly prováděny na ženách nebo s rozdílnými vitaminovými preparáty," řekla doktorka Howardová. "V současné době ekonomické krize tak možná můžeme ušetřit nekupováním těchto doplňků," uzavírá Howardová.

Jiná studie, tentokrát zkoumající účinky vitaminů B-12 a B-9 (kyselina listová), zjistila, že ani tyto vitaminy nechrání před srdečními onemocněními, čímž jen podpořila výsledky předchozích výzkumů. Studie vedené doktorkou Jane Armitage z Oxfordské univerzity v Anglii se zúčastnilo 12 000 lidí, kteří prodělali infarkt.